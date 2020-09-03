Министр: остается интригой, превысит ли Литва показатель по Covid-19, введенный Латвией

Остается интригой, превысит ли Литва показатель заболеваемости коронавирусом в 16 случаев на 100 000 жителей, и будет ли государство внесено в созданный Латвией список стран, сильно затронутых вирусом, заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

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"Остается интригой, преодолеем ли мы, или не преодолеем этот показатель. (...) В завершении дня у нас будут данные, а Латвия завтра проверит этот показатель, и тогда будет ясно, попали ли мы в список затронутых стран", – сказал Верига.

По новейшим данным Европейского центра превенции и контроля болезней, в данный момент показатель в Литве составляет 15,5.