Министр: остается интригой, превысит ли Литва показатель по Covid-19, введенный Латвией
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Остается интригой, превысит ли Литва показатель заболеваемости коронавирусом в 16 случаев на 100 000 жителей, и будет ли государство внесено в созданный Латвией список стран, сильно затронутых вирусом, заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Остается интригой, преодолеем ли мы, или не преодолеем этот показатель. (...) В завершении дня у нас будут данные, а Латвия завтра проверит этот показатель, и тогда будет ясно, попали ли мы в список затронутых стран", – сказал Верига.

По новейшим данным Европейского центра превенции и контроля болезней, в данный момент показатель в Литве составляет 15,5.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Латвия Литва
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться