Министр: удары Украины по армейской инфраструктуре РФ были бы законными

"Если бы Украина действительно решила атаковать структуру тылового обеспечения российской армии, это было бы законно с точки зрения международного права", - сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью BBC Breakfast.

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При этом Уоллес добавил, что любые удары по российской инфраструктуре вряд ли могли бы быть нанесены из оружия, поставленного Украине Великобританией: "В настоящее время у них нет британского оружия, которое могло бы это сделать, поэтому маловероятно, что это наше оружие". Министр отметил, что у Великобритании вообще "не так много оружия дальнего действия" того типа, которым, в основном, воюет Украина.

Уоллес пояснил, что украинские вооруженные силы, как правило, используют наземные ракетные комплексы, а британская армия обычно наносит ракетные удары с воздуха или с моря.

Ранее замминистра обороны и министр вооруженных сил Великобритании Джеймc Хиппи в интервью радио BBC Radio 4 также назвал "легитимными" удары украинской армии по тыловому обеспечению российских войск. Отвечая на вопрос, допустимо ли, что эти удары Украина будет наносить оружием, поставленным Великобританией, Хиппи сказал: "Во-первых, решение о нацеливании принимают украинцы, а не люди, которые производят или экспортируют оружие. А во-вторых, совершенно законно поражать цели в тылу вашего противников, чтобы нарушить их логистику и линии снабжения".

Ранее в понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что поставляя оружие и военную технику в Украину, НАТО фактически вступает в "прокси-войну" с Россией. "Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне", - заявил Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.

А вчера президент России Владимир Путин вновь пригрозил последствиями странам Запада за вмешательство в ситуацию в Украине, пообещав дать "молниеносный и быстрый" ответ: "У нас есть все инструменты, какими не может похвастаться никто. А мы ими хвастаться не будем, мы будем их использовать, если потребуется".