Министр здравоохранения ФРГ пообещал не вводить локдаун перед Рождеством

Несмотря на быстрое распространение нового варианта коронавируса "омикрон", министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах исключил введение жестких ограничений на контакты в ближайшие дни. "Нет, у нас здесь не будет локдауна перед Рождеством, как в Нидерландах", — заявил он в воскресенье, 19 декабря, в эфире общественного телеканала ARD.

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При этом глава Минздрава ФРГ выразил уверенность в скором начале пятой волны коронавирусной инфекции, поскольку критичный порог числа заразившихся омикрон-мутацией уже пройден. "Тем самым эту волну полностью уже не сдержать", — отметил он. При этом, по словам министра, главным посылом сейчас является необходимость бустерных прививок всех входящих в категории риска людей. На данный момент в Германии достаточно лекарственных препаратов для проведения кампании ревакцинации, указал далее Лаутербах.

В ответ на вопрос об угрозе широкомастабных простоев в работе критических отраслей из-за возможных крайне высоких показателях заражений Лаутербах сообщил о разработке антикризисных планов на данные сценарии. "Мы действительно проверяем, как защитить так называемую критическую инфраструктуру, если возникнет такая ситуация", — указал он.

Эксперты призвали незамедлительно ввести ограничения на контакты

Между тем новый экспертный совет федерального правительства по проблеме заражений коронавирусом высказался за срочные ограничения контактов. В связи с распространением омикрона необходимы меры уже в ближайшие дни, говорится в опубликованном вечером 19 декабря в Берлине заявлении. "Необходимо подготовить действенные, согласованные на федеральном уровне меры по контролю за распространением инфекции, в особенности хорошо спланированные и хорошо донесенные до общественности контактные ограничения", — отмечается в документе.

Модели разных сценариев продемонстрировали, что с помощью одной лишь кампании ревакцинации не сдержать необходимы образом волну омикрон-мутации коронавируса, подчеркивается далее. По словам экспертов, данные модели свидетельствуют о качественных изменениях пандемии. Показатели заражений омикроном в Германии удваиваются в данный момент каждые 2-4 дня. Это немногим медленнее, чем в Великобритании, но значительно быстрее, чем со всеми предыдущими вариантами коронавируса, указывается в заявлении.

"Если распространение омикрон-варианта в Германии будет продолжаться такими темпами, то значительная часть населения одновременно заболеет и/или будет на карантине… В таком случае система здравоохранения и вся критическая инфраструктура нашей страны будет испытывать экстремальную нагрузку", — подчеркнули эксперты.

Общий показатель новых заражений в Германии медленно снижается



Они призвали население избегать крупных скоплений людей, носить — особенно в помещениях — маски FFP2, чаще пользоваться экспресс-тестами перед встречами и во время рождественских праздников. Кроме того, необходимо значительно ускорить кампанию вакцинации и не прерывать ее на время Рождества, заявили они.

Между тем общий показатель новых заражений из расчета на 100 тысяч населения за семь дней в Германии продолжает снижаться. По данным на 19 декабря, он составил 315,4, днем ранее это значение равнялось 321,8, неделю назад — 390,9. За минувшие сутки в ФРГ выявлены 29 348 инфицированных коронавирусом. С начала пандемии в Германии заразились SARS-CoV-2 в общей сложности 6 793 536 человек, скончались 108 233 (на 180 больше, чем днем ранее).