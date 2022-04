Минобороны Британии: Россия вербует военных в Приднестровье из-за потерь армии

Чтобы компенсировать потери в войне против Украины, российская армия пополняет состав за счет военнослужащих, находящих в запасе с 2012 года. Такое сообщение опубликовало в воскресенье, 10 апреля, Министерство обороны Великобритании со ссылкой на спецслужбы страны, пишет Deutsche Welle.

"Усилия по увеличению военной мощи также включают попытки привлечения (людей к участию в боевых действиях на стороне России. — Ред.) в регионе Приднестровья в Молдове", — говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 10 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/8yjYrVmzHe

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Xd1tmsCDme