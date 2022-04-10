Минобороны Британии: Россия вербует военных в Приднестровье из-за потерь армии
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Чтобы компенсировать потери в войне против Украины, российская армия пополняет состав за счет военнослужащих, находящих в запасе с 2012 года. Такое сообщение опубликовало в воскресенье, 10 апреля, Министерство обороны Великобритании со ссылкой на спецслужбы страны, пишет Deutsche Welle.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Усилия по увеличению военной мощи также включают попытки привлечения (людей к участию в боевых действиях на стороне России. — Ред.) в регионе Приднестровья в Молдове", — говорится в сообщении.

Ранее, 2 апреля, Генштаб ВСУ сообщал, что Россия активизирует войска, размещенные в Приднестровье. "Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", — было указано в утренней сводке Генштаба за этот день.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara