Минобороны Британии: Россия вербует военных в Приднестровье из-за потерь армии

Чтобы компенсировать потери в войне против Украины, российская армия пополняет состав за счет военнослужащих, находящих в запасе с 2012 года. Такое сообщение опубликовало в воскресенье, 10 апреля, Министерство обороны Великобритании со ссылкой на спецслужбы страны, пишет Deutsche Welle.

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"Усилия по увеличению военной мощи также включают попытки привлечения (людей к участию в боевых действиях на стороне России. — Ред.) в регионе Приднестровья в Молдове", — говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 10 April 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/8yjYrVmzHe 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Xd1tmsCDme — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 10, 2022

Ранее, 2 апреля, Генштаб ВСУ сообщал, что Россия активизирует войска, размещенные в Приднестровье. "Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", — было указано в утренней сводке Генштаба за этот день.