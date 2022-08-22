Минобороны ФРГ отклонило предложение поставить Украине больше оружия

Министерство обороны ФРГ отклонило предложение депутатов бундестага от правящей коалиции поставить Украине больше оружия и, если потребуется, согласиться на ослабление бундесвера. Ввиду угрозы, исходящей от России при президенте Владимире Путине, Германия не может пойти на подобные риски. Об этом в понедельник, 22 августа, заявил официальный представитель военного ведомства.

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"Действительно, мы должны быть готовы к тому, что Путин воспользуется любой слабостью и даже временной брешью в оборонной готовности НАТО", — приводит его слова агентство AFP. Он напомнил, что Германия должна оказывать своим партнерам по альянсу "поддержку в рамках обязательств", как это предусмотрено статье 5-й Договора о НАТО. "Во время холодной войны мы бы, вероятно, не поняли, если бы наши союзники сократили коллективную оборону из-за ситуации на различных театрах военных действий — а такие в мире были", — добавил представитель военного ведомства.

Стабильность и безопасность Европы в настоящее время защищают в Украине

В совместной статье для издания Der Spiegel, обнародованной в воскресенье, 21 августа, эксперты в области обороны социал-демократ Кристиан Клинк, представитель партии "Союз 90/"зеленые" Зара Нанни и свободный демократ Александер Мюллер раскритиковали нынешнюю позицию Берлина, заключающуюся в том, что поддержание потенциала бундесвера для защиты Германии и НАТО имеет приоритет над оказанием помощи Украине.

Авторы статьи указали, что до сих пор правительство объясняло сравнительно небольшие объемы военной помощи Украине дефицитом военной техники в самой немецкой армии.

"Это не что иное как сконструированный конфликт целей, поскольку безопасность и стабильность Европы в настоящее время защищают в Украине", — указали они.