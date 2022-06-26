Минобороны РФ: Шойгу навестил российские войска в Украине
Foto: AP/Scanpix/LETA

По информации российского минобороны, в воскресенье глава ведомства Сергей Шойгу впервые посетил группировку российских войск в Украине.

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Где именно побывал министр, не сообщается. По информации российских СМИ, он побывал на командных пунктах российских войск, выслушал доклады командующих и наградил некоторых из них медалями и орденами.

Судя по распространенной ведомством видеозаписи, вместе с Шойгу российскую группировку в Украине посетил начальник Главного оперативного управления генштаба ВС РФ Сергей Рудской, замминистра обороны РФ, курирующий боевую подготовку, Юнус-Бек Евкуров, а также замминистра обороны, отвечающий за материально-техническое обеспечение, Дмитрий Булгаков.

На записи видно, как делегация минобороны выходит из вертолета, затем проводит совещание, после которого Шойгу награждает отличившихся военнослужащих.

Первый публичный визит Шойгу на фронт происходит на фоне взятия города Северодонецка, за который последний месяц велись ожесточенные бои, и перестановок в командовании российской армии.

Ранее минобороны сообщало о назначении генерала Сергея Суровикина командующим южной группировкой войск в Украине.

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BBC News Русская служба:

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