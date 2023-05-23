Минобороны РФ заявило, что в Белгородской области убиты более 70 участников "вторжения"

Министерство обороны России в своей ежедневной сводке впервые прокомментировало вчерашнюю атаку "диверсантов" в Белгородской области РФ. В ведомстве утверждают, что российские военные "разгромили украинских террористов".

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Как заявили в Минобороны РФ, в Белгородскую область "вторглось подразделение украинского националистического формирования". "В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены", — говорится в Telegram-канале ведомства.

В сводке также сказано, что "остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации", при этом "уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов".

Первые сообщения о проникновении "диверсантов" на территорию Грайворонского района Белгородской области РФ стали поступать утром 22 мая. Ответственность за операцию взяли на себя легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (оба подразделения, как утверждается, состоят из воюющих на стороне ВСУ россиян). Сегодня около полудня по рижскому времени в Telegram-канале "Свободы России" появилось сообщение, что легион "продолжает освобождать Белгородскую область".

"События в Белгородской области и других приграничных территориях — следствие полномасштабного вторжения и агрессивной войны путинской России против Украины. Да, ответственность за эти события взяли на себя граждане РФ, а именно силы РДК и легиона "Свобода России". Я думаю, что мы все только можем поздравить решительные действия оппозиционно настроенных граждан России, которые готовы к вооруженной борьбе с преступным режимом Путина", — заявил вчера представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Накануне вечером губернатор российского региона Вячеслав Гладков ввел в области режим контртеррористической операции. Сегодня чиновник сообщил, что за прошедшие сутки в результате обстрела населенных пунктов Белгородской области ранения получили 12 человек, еще одна местная жительница скончалась в ходе эвакуации.

"Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в российских вооруженных силах пишет, что к Белгородской области после "вторжения диверсионно-разведывательной группы ВСУ" стянули мотострелковые подразделения (около 3200 человек и 20 единиц техники) и армейский спецназ (около 1 тысячи человек и 40 единиц техники). Также, утверждает издание, в регион направлены сотрудники спецназа ФСБ.