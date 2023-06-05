Минобороны РФ заявило о начале "крупномасштабного наступления" ВСУ на южно-донецком направлении
Foto: AP/Scanpix/LETA

Минобороны России утверждает, что утром 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южно-донецком направлении.

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По данным ведомства, в боях участвовали 23-я и 31-я механизированные бригады ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего, как утверждает Минобороны РФ, было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона украинских сил.

В заявлении Минобороны РФ, опубликованном в ночь на 5 июня, говорится, что целью ВСУ был прорыв обороны российских войск на наиболее уязвимом, по версии украинских сил, участке фронта.

"Своих задач противник не добился, успеха не имел", — утверждает Минобороны РФ.

Ведомство заявило, что потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевая бронированная машина.

Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, заявили в российском Минобороны, "в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении".

Комментируя сообщения о неудачном начале контрнаступления, Управление стратегических коммуникаций ВСУ предупредило об "активизации информационно-психологических операций" российской стороны.

"В целях деморализации украинцев и введения в заблуждение сообщества (в том числе собственного населения) российские пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинской армии. Даже если контрнаступления и нет. Для этого заготовлены старые видео и фото, которые показывают подбитую технику, погибших и пленных, а также другие фейковые материалы", — говорится в сообщении.

Представитель подконтрольной России администрации аннексированной части Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что днем 4 июня ВСУ попытались прорваться на Запорожском направлении в районе Времевского выступа. По его словам, украинские силы продвинулись на 400 метров, но российские войска отбросили их назад. Рогов утверждал, что основные бои шли возле населенных пунктов Новодаровка, Ровнополь и Времьевка.

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