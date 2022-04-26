Минобороны России грозит ударами по британским советникам в Киеве

Министерство обороны России в ответ на заявление британцев о том, что Украина вполне вправе бить полученным от Запада оружием по целям на территории России, пригрозило ударами по "центрам принятия решений в Киеве", где, как утверждают российские военные, сидят британские советники.

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Заместитель министра обороны Британии Джеймс Хиппи во вторник сказал, что Украина имеет законное право наносить удары по путям снабжения войск на территории России, и одновременно отметил, что некоторые полученные от западных стран виды вооружений имеют соответствующую дальнобойность.

"Хотим подчеркнуть, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу. Как мы предупреждали, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве", — ответило на это минобороны России (цитата по агентству РИА Новости).

Министерство добавило, что "находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран, не обязательно будут проблемой" в случае таких ударов.

Ударами по украинским "центрам принятия решений" Россия грозила и ранее. Действительно ли в этих "центрах" присутствуют иностранные советники — достоверной информации об этом нет.