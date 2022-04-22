Минобороны России: на крейсере "Москва" погиб один человек, еще 27 пропали без вести
Foto: Kreiseris "Moskva"

Министерство обороны России впервые обнародовало точные данные об экипаже крейсера "Москва", затонувшего 14 апреля: по его данным погиб один член экипажа, еще 27 пропали без вести. Остальные 396 человек эвакуированы с корабля и доставлены в Севастополь, говорится в заявлении ведомства.

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В нем повторяется официальная версия о том, что на крейсере возник пожар, который привел к детонации боезапаса. О причинах пожара ничего не говорится. Украинские официальные лица намекали, что "Москва" была атакована украинскими береговыми крылатыми ракетами "Нептун".

На крейсере служило много срочников; их родители в разговорах со СМИ говорили, что официально об их судьбе им ничего не сообщают, и недоумевали, как человек может пропасть без вести с корабля в открытом море.

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