Минобороны России признало гибель 63 военных в Макеевке. Украинская сторона говорит о сотнях погибших

"В ходе ракетного удара ВСУ по Макеевке в ДНР погибли 63 российских военных", - сообщило министерство обороны России. Как признало российское оборонное ведомство, украинские вооруженные силы нанесли удар по расположению военных ВС РФ в Макеевке из РСЗО HIMARS".

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Изначально в сообщении минобороны присутствовало слово "мобилизованных", однако позже упоминание о мобилизованных исчезло.

В условиях военных действий Би-би-си не может оперативно подтвердить правдивость цифр в этом заявлении, но уже то, что обычно не торопящееся делиться сведениями о своих погибших ведомство вдруг раскрыло хоть какую-то информацию, может говорить о том, что случившееся в Макеевке — неординарный эпизод войны России в Украине.

В украинских СМИ утверждается, что погибли несколько сотен российских солдат (по последним сообщениям, около 300).

Если эти цифры верны, то, как подчеркивает корреспондент Би-би-си в Киеве, это можно назвать одной из самых смертоносных атак украинской армии в развязанной Россией войне.

Удар в новогоднюю ночь



В Макеевке, которая находится на территории аннексированной Россией Донецкой области Украины, в новогоднюю ночь под обстрел попало здание ПТУ, где располагались российские мобилизованные. По неподтвержденным данным, там могли погибнуть десятки, если не сотни, человек. На следующий день местные пророссийские власти сообщили лишь о более чем 15 раненых, но российские "патриотические" блогеры пишут, что все может быть гораздо хуже.

Удар по зданию в Макеевке, судя по всему, был нанесен как раз в те минуты, когда российское телевидение передавало новогоднее поздравление президента Путина, появившегося на экране на фоне военнослужащих.

В соцсетях распространяется видео первых минут после удара ВСУ из РСЗО HIMARS, как утверждается, по расположению мобилизованных в Макеевке. Из видео можно предположить, что здание ПТУ уничтожено полностью.

Российская армия в новогоднюю ночь и в ночь на 2 января продолжала наносить воздушные удары по Киеву и другим украинским городам и энергетической инфраструктуре Украины — в том числе с использованием иранских дронов-камикадзе "Шахед".

"Дома прыгали"



Сообщения о том, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по объекту в Макеевке, где располагались мобилизованные российские солдаты, появились в украинских СМИ и телеграм-каналах поздно вечером 1 января.

Украинские медиа писали об этом со ссылкой на телеграм-канал Управления стратегических коммуникаций ВСУ, где утверждалось следующее: в новогоднюю ночь в Макеевке убиты 400 и ранены 300 российских мобилизованных, размещенных в здании профтехучилища №19.

Источник агентства Рейтер в Донецкой области, попросивший об анонимности, подтвердил, что удар был нанесен по месту, где были размещены мобилизованные, и заявил, что, по его информации, пока известно о менее чем 100 погибших. По словам источника, украинские цифры погибших при ударе по зданию ПТУ "сильно преувеличены". Кроме того, ему известно о 58 раненых.

В оккупированной российскими войсками Макеевке Донецкой области Украины здание ПТУ попало под удар.

Там находились военные из РФ. По данным ВСУ, погибли около 400 человек. pic.twitter.com/oBPGT87KP5 — bbcrussian (@bbcrussian) January 2, 2023



В новогоднюю ночь российские информагентства ТАСС и РИА Новости сообщали о массированных обстрелах западных окраин Донецка и нескольких районов Макеевки, находящейся в контролируемой Россией части Донецкой области.

В половину третьего утра 1 января агентство ТАСС написало (со ссылкой на представителей ДНР), что в Макеевке более 15 человек ранены в результате обстрела со стороны ВСУ.

Представитель самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов сообщил в своем телеграм-канале, что удар был нанесен в новогоднюю ночь в 00:01 по местному времени и украинская армия применила американскую РСЗО HIMARS. "Судя по всему, высокое командование до сих пор не в курсе о возможностях этого оружия, — написал он. — Надеюсь, что виновные, которые принимали решение по использованию этого объекта, будут наказаны".

В соцсетях появилось видео — предположительно, из Макеевки, — по которому можно понять, что от здания ПТУ практически ничего не осталось. Публикуются также снимки, которые якобы доказывают, что здание полностью разрушено ракетным ударом. Местные жители пишут в соцсетях: "Я в 5ти минутах отсюда живу… дома прыгали, было 3 вначале, а потом 4-й прилет самый мощный, три сбили четвертый лег(((".

В сводке Генштаба ВСУ конкретный удар по объекту в Макеевке не упоминался. Минобороны России не комментировало информацию об ударе по ПТУ в Макеевке, заявив лишь в одной из сводок о перехвате нескольких HIMARS. Российское телевидение, контролируемое государством, тоже не упоминало в своих военных репортажах произошедшее в Макеевке.

В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить и подтвердить сообщения воюющих сторон.

Значительная часть Донецкой области находится под контролем пророссийских сил с 2014 года, когда поддерживаемые РФ сепаратисты провозгласили ее "Донецкой народной республикой". Область была аннексирована Россией в 2022 году после сфальсифицированного референдума.

Российские военкоры и милитаристские блогеры возмущены



Российские "патриотические" телеграм-каналы активно обсуждают сообщения о большом числе погибших при ударе по базе мобилизованных в Макеевке.

С одной стороны, они пытаются преуменьшить масштабы случившегося, но с другой — выражают возмущение действиями командования, разместившего личный состав в здании ПТУ (которое, как утверждают некоторые, к тому же использовалось в качестве склада боеприпасов).

По неподтвержденной информации, в здании ПТУ №19 располагались мобилизованные из Саратовской области (по другим, также неподтвержденным, данным — из Самарской). По данным телеграм-канала "Romanov Лайт", речь идет о десятках погибших: "И еще там была детонация боекомплекта. Отсюда такие разрушения".

Расследовательский телеграм-канал "Агентство. Новости" цитирует военного блогера Бориса Рожина, который пишет о "существенном количестве убитых и раненых". Репортер ВГТРК Александр Сладков, которого также упоминает "Агентство", не располагает точной информацией о числе погибших и раненых, но, по его информации, говорят о большом числе потерь.

Что касается цифры в 600 погибших, которую поначалу называли в украинских телеграм-каналах, то это "украинская дезинформация", утверждает телеграм-канал "МИГ России".

Российский тележурналист Андрей Медведев написал в своем телеграм-канале: "На 10 месяц войны считать противника дураком, который не видит ничего — опасно и преступно. Размещать личный состав где попало, в зданиях вместо того, чтобы размещать в укрытиях это прямая помощь врагу".

"Почему было принято решение о именно таком размещении личного состава? Кем было принято? — возмущается он. — Из ситуации в Макеевке надо сделать самые жесткие выводы".

Популярный военный блогер, пишущий под именем "Владлен Татарский", раздраженно отмечает: "Трагедии с десятками погибших не учат этих дебилов с дипломами военных училищ и академий".

Другой комментатор, Евгений Норин, пишет еще резче: "Трагедия в Макеевке — это преступление. И нет, не украинское. Это катастрофа, которая имеет некую, неизвестную широкой публике, фамилию, имя и отчество. И это тело должно понести наказание по итогам расследования".

Анонимный милитаристский телеграм-канал "Старше Эдды" называет случившееся в Макеевке "чудовищной некомпетентностью" и "самым настоящим преступлением до сих пор живущих непонятно в каком мире больших военоначальников (так в оригинале — Би-би-си), размещающих личный состав под удар Химарса".

Около полудня 2 января удар по зданию в Макеевке прокомментировал бывший полевой командир самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), которого Украина считает военным преступником, а Нидерланды обвиняют по делу о крушении пассажирского "Боинга" под Донецком.

По его мнению, "объект, в котором располагалось N-ское подразделение, состоящее в основном из мобилизованных граждан РФ, был уничтожен почти полностью в результате детонации БК, складированного в том же здании. Уничтожена также практически вся военная техника, стоявшая впритык к зданию без малейшего признака маскировки".

И далее он пишет: "По количеству жертв — до сих пор окончательных цифр нет, поскольку множество людей числятся пропавшими без вести (остались под завалами)". "В любом случае — счет погибших и раненых идет на многие сотни (примерные цифры "200-х" имеются, но я их не стану озвучивать)", — утверждает он.