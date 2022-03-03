Минобороны России: у воюющих в Украине "наемников" не будет статуса военнопленных

"Наемники", которые, по утверждениям Минобороы России, направляются западными странами на Украину, не будут получать статус военнопленных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, пишет русская служба BBC.

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"Хочу официально подчеркнуть, — все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного", — сказал Конашенков на брифинге (цитата по "Интерфаксу").

Тех "иностранных наемников", которые будут задержаны во время военного конфликта, ждет "привлечение к уголовной ответственности", добавил он.

По утверждениям Конашенкова, для участия в военном конфликте на территории Украины "вербуются сотрудники американских частных военных компаний".

"Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия законодательно разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины. Командование Французского иностранного легиона планирует направить военнослужащих — этнических украинцев для помощи киевскому режиму", — добавил он.

В минобороны также сообщили, что вызвали атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве из-за данных "о прибытии на Украину около 200 хорватских наемников".