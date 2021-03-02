Минск инициирует экстрадицию Тихановской

Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, инициирует ее экстрадицию.

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"Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", - говорится в сообщении на сайте СК республики во вторник.

По данным следствия, сотрудники правоохранительных органов "получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля". "С целью проработки и подробного планирования своих действий обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала, в том числе, сама Тихановская", - говорится, в частности, в сообщении СК.

Уточняется, что данные обстоятельства стали известны в ходе расследования уголовного дела в отношении мужа Тихановской Сергея (белорусский оппозиционер и блогер, задержан в мае 2020 года) и выделены в отдельное производство.

Здесь проинформировали, что "преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками милиции, которые задержали основных фигурантов в период с 6 по 8 августа прошлого года". По результатам расследования им предъявлено обвинение по ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) УК. Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.