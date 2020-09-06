Минск пошел на "Марш единства". Сегодня четыре недели белорусским протестам

Оппозиция Беларуси собирает очередную масштабную акцию протеста, которая должна стать более массовой, чем все предыдущие. Протестующие собираются пройти по центру Минска "Маршем единства".
Власти, как это было и в предыдущие дни, отвечают перекрытием улиц, закрытием станций метро в центре города.
В воскресенье, 6 сентября, исполняется четыре недели массовым протестам в Минске и других городах Беларуси. Десятки, а иногда и сотни тысяч человек отказываются признавать результаты президентских выборов, где Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80% голосов.
На улицах Минска — водометы и военная техника. В центре города люди в камуфляжной форме взяли под охрану здание правительства и стелу "Минск — город герой". Они окружены колючей проволокой.
Группы протестующих собираются в своих районах и идут оттуда в центр города. Милиция пытается помешать им собраться. Как передает TUT.by, на нескольких площадях и улицах на подходе к центру города милиция преграждает путь участникам акции и пытается заблокировать их.
Аналогичные акции идут и в других городах Беларуси. В Гродно, как передает "Нехта", милиция также блокировала протестующих и, возможно, применила против них слезоточивый газ.
Точных данных о задержаниях пока нет, но телеграм-каналы и освещающие акцию протеста белорусские сайты говорят, что видели как людей отводят в автозаки.
Акции протеста продолжаются каждый день.
Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. В тот же день начались акции протеста против их результатов: действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его главный оппонент Светлана Тихановская — около 10%.
В ходе акций сотни людей были задержаны, как минимум, трое погибли, около 60 считаются пропавшими без вести. Возбуждены уголовные дела.
Тихановская вынужденно уехала в Литву. Результаты выборов признала Россия и еще несколько стран бывшего СССР. В Европе результаты не признаны, страны Балтии объявили санкции против Лукашенко и еще тридцати человек из его окружения.