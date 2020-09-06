Минск пошел на "Марш единства". Сегодня четыре недели белорусским протестам
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Оппозиция Беларуси собирает очередную масштабную акцию протеста, которая должна стать более массовой, чем все предыдущие. Протестующие собираются пройти по центру Минска "Маршем единства".

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Власти, как это было и в предыдущие дни, отвечают перекрытием улиц, закрытием станций метро в центре города.

В воскресенье, 6 сентября, исполняется четыре недели массовым протестам в Минске и других городах Беларуси. Десятки, а иногда и сотни тысяч человек отказываются признавать результаты президентских выборов, где Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80% голосов.

На улицах Минска — водометы и военная техника. В центре города люди в камуфляжной форме взяли под охрану здание правительства и стелу "Минск — город герой". Они окружены колючей проволокой.

Группы протестующих собираются в своих районах и идут оттуда в центр города. Милиция пытается помешать им собраться. Как передает TUT.by, на нескольких площадях и улицах на подходе к центру города милиция преграждает путь участникам акции и пытается заблокировать их.

Аналогичные акции идут и в других городах Беларуси. В Гродно, как передает "Нехта", милиция также блокировала протестующих и, возможно, применила против них слезоточивый газ.

Точных данных о задержаниях пока нет, но телеграм-каналы и освещающие акцию протеста белорусские сайты говорят, что видели как людей отводят в автозаки.

Акции протеста продолжаются каждый день.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. В тот же день начались акции протеста против их результатов: действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его главный оппонент Светлана Тихановская — около 10%.

В ходе акций сотни людей были задержаны, как минимум, трое погибли, около 60 считаются пропавшими без вести. Возбуждены уголовные дела.

Тихановская вынужденно уехала в Литву. Результаты выборов признала Россия и еще несколько стран бывшего СССР. В Европе результаты не признаны, страны Балтии объявили санкции против Лукашенко и еще тридцати человек из его окружения.

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