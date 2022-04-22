Минюст объявил Алексея Венедиктова и Александра Невзорова «иностранными агентами»
Foto: Reuters/Scanpix

Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ — "иностранных агентов" еще восемь человек, пишет Meduza.

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В список попали Алексей Венедиктов, Александр Невзоров, Сергей Пархоменко, Владимир Воронов, Екатерина Лушникова, Артур Асафьев, Виктор Вахштайн, Ярослав Сироткин.

В реестр физических лиц — "иностранных агентов" также включены Леонид Волков и Владимир Кара-Мурза.

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