Минюст РФ внес "Медузу" в список "иностранных агентов"

Министерство юстиции России внесло зарегистрированное в Латвии издание "Медуза" в реестр иностранных СМИ, "выполняющих функции иностранных агентов", сообщает "Медуза".

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В реестр внесено предприятие SIA "Medusa Project". Министерство указывает, что решение принято "во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации".

Издание планирует обжаловать это решение.

Ранее "Медуза" объясняла, что после включения в список "иностранных агентов", физические и юридические лица должны раз в полгода отчитываться о своей деятельности и расходовании иностранных денег. Все материалы должны содержать пометку, что лицу присвоен этот статус — в том числе материалы об этом лице.

"С 2019 года "иноагентами" могут признавать СМИ, если у них есть юридическое лицо за границей и зарубежные источники финансирования. А с февраля 2020-го в список "иностранных агентов" могут попасть и обычные граждане, если они "распространяют для неограниченного круга лиц печатные, аудио- или видеоматериалы и иные сообщения" — и получают деньги из зарубежных источников", — отмечает "Медуза".