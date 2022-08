Миссия МАГАТЭ приедет на Запорожскую АЭС на этой неделе

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил в твиттере, что делегация агентства прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе.

"Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию, которая будет на ЗАЭС позднее на этой неделе", — заявил Гросси.

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM