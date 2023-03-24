Миссия ООН заявила, что и Россия, и Украина виноваты в убийстве пленных. Но расследует их только Киев

Мониторинговая миссия ООН в Украине по правам человека (ММПЧУ) заявила, что как Киев, так и Москва виноваты в нарушении прав и внесудебных казнях военнопленных. Однако украинские власти, в отличие от российских, предоставили международным наблюдателям доступ в места содержания пленных и начали расследование большинства предполагаемых случаев убийства попавших в плен людей.

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В докладе, опубликованном ММПЧУ, содержатся данные об убийствах до 25 российских и 15 украинских военнопленных.

"Начну с российских военнослужащих, которые находятся в плену в Украине. Мы глубоко обеспокоены зафиксированными нами произвольными казнями до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, которые были совершены ВСУ, — заявила на пресс-конференции в Киеве глава миссии Матильда Богнер. — Хотя нам известно, что органы власти Украины начали расследования пяти случаев, что охватывает 22 жертвы, мы не имеем данных о каких-либо судебных производствах".

Половина из 229 российских военнопленных, с которыми говорили члены миссии ММПЧУ, рассказывали о жестоком обращении с ними в плену, следует из доклада.

"Мы также глубоко обеспокоены произвольными казнями 15 украинских военнопленных после их захвата ВС РФ в плен. Военные ЧВК "Вагнера" осуществили 11 из этих казней", — добавила Богнер.

О каком-либо расследовании по поводу внесудебных казней украинских военнопленных российской стороной она не говорила.

В начале марта украинские власти распространили видеозапись, на которой, как они заявили, запечатлен расстрел пленного украинского военного Александра Мациевского. На ролике слышно, как безоружный Мациевский говорит "Слава Украине!", после чего по нему начинают стрелять.

Пытки в российском плену

Большинство украинских военнопленных рассказывали, что, попав в плен, подвергались пыткам и истязаниям со стороны российских военных и сотрудников ФСБ. "Пытки включали избиение, пытки электрическим током, нанесение огнестрельных или колотых ран. Распространенным явлением была имитация казни", — рассказала Богнер.

Один украинский военнопленный скончался от полученных ран через несколько часов после пыток, сообщается в докладе. Пленных пытали для получения информации, запугивания, унижения и мести, отмечается в докладе. "Условия содержания многих украинских военных были шокирующими", — заявила Богнер, уточнив, что доступ пленных к медицинской помощи был недостаточным или его не было вообще.

В докладе также сказано, что пятеро украинских военнопленных умерли во время интернирования из-за отсутствия медицинской помощи.

"Количество задокументированных случаев пыток и жестокого обращения во время интернирования, в пенитенциарных учреждениях шокирует — более 84% людей подверглись такому обращению", — сказала Богнер.

Участники миссии опросили более 400 военнопленных, по 200 человек с каждой стороны. Дополнительно ММПЧУ указывает на то, что Россия не предоставила доступ к местам заключения военнопленных, в отличие от Украины.

Сексуальное насилие на войне

ММПЧУ также подготовила еще один доклад — о случаях сексуального насилия, связанного с войной. Эксперты ООН зафиксировали в Украине 133 жертвы сексуального насилия, включая 85 мужчин, 45 женщин и трех девочек, заявила Богнер. Такие данные ММПЧУ удалось собрать к концу января текущего года.

"Ужасная цена, которую люди платят за войну, также проявляется в случаях сексуального насилия, связанного с конфликтом, которые мы фиксируем с 24 февраля прошлого года", — сказала Богнер,

ММПЧУ стало известно, что 109 случаев, вероятно, были совершены военными, правоохранительными органами и персоналом пенитенциарных учреждений РФ в оккупированных Россией частях Украины. 24 случая, вероятно, были совершены СБУ, полицией Украины, украинскими гражданскими или членами теробороны.

Насилие часто происходило над гражданскими или военнопленными, которые находились под стражей, сообщила Богнер.