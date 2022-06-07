Митрополита Илариона отстранили от должности главы Отдела внешних церковных связей РПЦ
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Теперь Иларион станет митрополитом Будапештским и Венгерским. Ранее его называли одним из вероятных преемников патриарха Кирилла.

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На очередном заседании Священного Синода Русской православной церкви было принято решение освободить митрополита Илариона (Алфеева) от должности председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

В решении Синода говорится, что Иларион займёт пост митрополита Будапештского и Венгерского. В начале июня он посещал Венгрию с официальным визитом и встречался с представителями духовенства и правительства страны.

Иларион также покинул должность ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры РПЦ. Его место займет протоиерей Максим Козлов. В свою очередь, Отдел внешних церковных связей РПЦ возглавит митрополит Корсунский Антоний. Он также станет постоянным членом Синода вместо Илариона.

Как обращает внимание Meduza, до Илариона Отделом внешних церковных связей руководил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, впоследствии ставший патриархом. Исследователи и обозреватели неоднократно называли Иллариона одним из возможных преемников нынешнего предстоятеля РПЦ.

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