В августе в Крыму произошло несколько взрывов: 9 августа на военном аэродроме в поселке Новофедоровка, 16 августа рядом с поселком Майское Джанкойского района, 20 августа недалеко от прибрежной Алупки, а также в тот же день и утром 21 августа в Севастополе. И хотя Ассоциация туроператоров России зафиксировала снижение туристического потока на 50%, некоторые отдыхающие рассказывают, что их это не испугало и крымские пляжи по-прежнему заполнены. "Медуза" поговорила с российскими туристами, которые находились в Крыму в моменты взрывов, и узнала, остаются ли крымские курорты такими же привлекательными для россиян.

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"Напряжения я не ощущаю, если честно"



16 августа рядом с поселком Майское Джанкойского района произошла серия взрывов на складе боеприпасов. Взрывы начались около шести утра и продолжались несколько часов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пострадали двое мужчин — один получил осколочное ранение, другого "придавило стенкой". Помимо этого сгорели и были повреждены несколько жилых домов. Минобороны назвало взрывы "диверсией" со стороны Украины. Три тысячи местных жителей были эвакуированы за пять километров от Майского.

В результате взрывов также пострадала проходящая через поселок железная дорога, по которой в Джанкой и Симферополь едут туристы с материковой части России. После этого местные власти приняли решение останавливать все поезда на станции Владиславовка неподалеку от Феодосии и отправлять пассажиров дальше по маршруту автобусами.

Взрывы 16 августа — уже третий случай повреждения военных объектов в Крыму этим летом. "Когда 31 июля беспилотник взорвался во дворе штаба Черноморского флота, это восприняли скорее как мелкомасштабную акцию неорганизованных подпольщиков", — писал военный обозреватель "Русской службы Би-би-си" Павел Аксенов. Кто стоял за тем взрывом, так и не выяснили. В результате были госпитализированы шесть человек, частично разрушена стена, а также повреждены окна и фасад здания штаба.

Второй взрыв произошел 9 августа на военном аэродроме Саки в поселке Новофедоровка. Тогда пострадали 14 человек, были повреждены более 60 многоквартирных домов, а ущерб частному сектору еще не установлен. К тому же, были уничтожены несколько боевых самолетов. Пострадавшим, по словам главы Крыма, выплатят компенсацию от 10 до 100 тысяч рублей, в зависимости от причиненного ущерба. Как будут оценивать ущерб и когда выплатят деньги, он не уточнил, но объявил режим "чрезвычайной ситуации муниципального масштаба".

После взрывов 9 августа жители Новофедоровки рассказали о пробках в сторону Евпатории. Украинские СМИ сообщали, что россияне массово покидали Крым и многокилометровая пробка стояла на Керченском мосту несколько дней. Однако жительница Севастополя Дарья рассказала "Медузе", что не заметила, чтобы туристы уезжали из города после взрывов.

Другая собеседница "Медузы", Татьяна, подтвердила, что на Керченском мосту 11 августа — спустя два дня после взрыва — была пробка, но из-за аварии, а не большого количества машин. "11 августа родственник ехал из Керчи в Анапу. [На мосту] была пробка, но из-за аварии. А в Севастополе — из-за ремонта дорог. Не скажу, что все [туристы] массово выезжали", — вспоминает Татьяна. Она как раз приехала в Керчь 9 августа, чтобы навестить маму. Каждые четыре года она приезжает сюда вместе с мужем и сыном.

В этом году, по словам Татьяны, никто из знакомых ее не отговаривал ехать в Крым. "Напряжения в Керчи я не ощущаю, если честно. В городе все хорошо", — говорит Татьяна. И тут же добавляет: "По большому счету я нигде не чувствую [себя] расслабленно. Я в Туле живу, там военные заводы, и я думаю, что если противоположной стороне [Украине] надо будет, она жахнет по нашим заводам. А [Керченский] мост, мне кажется, больше охраняют, и, может, тут даже безопаснее будет". Татьяна уверена, что в любом месте можно оказаться в "гуще событий".

21 августа вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин подтвердил, что турпоток на курорты полуострова снизился, но связал это не со взрывами, а с окончанием сезона. "Даже последние события в Новофедоровке и под Джанкоем не могут радикально ухудшить ситуацию, потому что 90% уже съездили или уже сейчас находятся на отдыхе. Сезон завершается, поэтому итоговая цифра сложилась, и можно говорить, что турпоток в Крым снизился наполовину", — сказал Ромашкин.

"Если я хочу, я еду и отдыхаю"

Туристы в Крыму, с которыми пообщалась "Медуза", свои планы не поменяли и решили остаться в Крыму до окончания запланированного отдыха. 45-летний москвич Алексей ездит в Крым вместе с сыном восьмой год подряд. Несмотря на войну, они с сыном приехали на полуостров и в этом году: разместились в палатках на берегу моря недалеко от Судака. "Я никогда не боялся [ехать в Крым] и в этот раз тоже абсолютно не боялся. Ни единого сомнения не было по поводу поездки", — вспоминает Алексей. По его словам, когда до него дошли новости о взрывах, это не испортило его впечатления об отдыхе. В Крыму они с сыном уже больше полутора месяцев, и ехать домой пока не планируют.

Алексей говорит, что если речь идет о поездках в любимые места, его ничто не остановит. Он поехал бы и в те регионы Украины, где идут активные боевые действия, если бы ему там нравилось отдыхать. "Я смотрю на это все сквозь пальцы, [взрывы] мне до лампочки. Если я хочу, я еду и отдыхаю. А что там происходит, ну [я думал], приедем, на месте разберемся. Я не доверяю ни СМИ, ни кому-то другому, я доверяю только своим глазам".

27-летняя блогер из Тольятти Дина рассказала "Медузе", что она в Крыму уже третий раз за это лето, потому что ее муж еще в апреле уехал в командировку в Симферополь. "Я сюда как на дачу езжу, — говорит она. — Близкие [из Тольятти] немножко беспокоятся о том, что рядом граница [с Украиной], где проходит "спецоперация". Особенно они переживали, когда были подрывы".

24-летняя менеджер по рекламе Юлия приехала в Крым из Томской области. Она тут отдыхает уже третий год подряд. Предыдущие два раза — вместе с родителями. Им так понравилось в Крыму, что они приняли решение переехать на полуостров. Сейчас она с подругой обустраивает дом в Севастополе к переезду семьи. "Конечно, мы обсуждали с близкими опасность взрывов. Но мы ни капли не паникуем. Думаю, у нас все будет хорошо, у нас отличное правительство, оно не допустит, чтобы наши мирные [граждане] пострадали", — убеждена Юлия.

37-летняя предпринимательница Анна живет в Москве, но родом из Крыма — и тоже любит здесь отдыхать. Они с семьей заранее обсудили все риски, связанные с военными действиями, и приняли решение ехать — также положившись на российские власти. "Небольшое волнение было так или иначе. Но моя позиция — это доверие к тому, что происходит в стране, к действиям президента. Поэтому я прекрасно понимала, что с обстановкой в Крыму все будет нормально", — вспоминает Анна.

Анна и ее семья отдыхали в поселке Прибрежное в Сакском районе с 11 по 17 августа. Никакого напряжения, по ее словам, она там не ощутила.

"Наше правительство не даст нас в обиду"

Про взрывы Алексей, отдыхающий с сыном в Судаке, узнал случайно. Сам он их не видел и не слышал. "Мне кто-то позвонил и сказал, или обрывки новостей увидел", — не может вспомнить Алексей. По его словам, он отреагировал спокойно. "Посмотрел [новости] и дальше пошел, я этим особо не интересовался. Я на берегу моря, здесь с интернетом очень плохо. Именно поэтому не смотрю [новости], мне и так [без них] хорошо", — говорит турист. Он объясняет свое равнодушие тем, что совсем не интересуется политикой. "Это не мое дело. Не могу сказать, ожидал я [взрывы] или нет. Я просто не думал об этом", — подчеркивает он.

В этом году, по словам Алексея, отдыхающих в Крыму значительно меньше, чем раньше. Но никакой паники среди них он не заметил. В новостях Судака тоже не было информации о пробках и какой-либо реакции местных и туристов.

"Напряжения не было до 9 августа — пока не начались взрывы в 9 километрах от меня", — рассказывает блогер Дина, которая в этот момент была на пляже в Саках. Она тут же стала снимать видео и комментировать взрывы, позже опубликовав все в своем инстаграме. На видео, снятом Диной, туристы не убегают с пляжа. Часть из них заинтересованно смотрит на клубы дыма, остальные продолжают загорать и плавать.

"За двадцать минут девять взрывов! Причем он был такой, очень мощный. Огнем пылал только что", — говорит Дина в своем видео. "Уже 12 взрывов, но в том же месте! Ближе к нам не подходит. Пожарные машины, полиция и скорая едут к месту "хлопков", — после этих слов видео заканчивается.

"На первых трех "хлопках" я запаниковала, испугалась, хотя мне это не присуще. Я всегда держусь, стараюсь быть спокойной", — рассказывает Дина "Медузе", она немного запинается. В момент взрывов ее друзья отдыхали в аквапарке, на пляже она была одна. "Когда я поняла, что это [череда взрывов] происходит примерно в одном месте [и не приближается], после третьего „хлопка" перестала переживать", — объясняет Дина, почему она не ушла с пляжа. "По телеку дали версию, что это якобы была какая-то ошибка, пожарная безопасность (официальная версия Минобороны — несоблюдение мер пожарной безопасности. Западные СМИ писали о действиях ВСУ, — прим. "Медузы") Большинство местных и туристов уверены, что это была диверсия", — рассказывает туристка.

9 августа Юлия из Томской области вместе с подругой ехали в поезде в Крым, они узнали о взрывах из новостей. "Но мы не паниковали ни капли, не переживали", — вспоминает Юлия. Сейчас она отдыхает в Севастополе. "Есть какое-то напряжение из-за того, что здесь находится военный аэродром, и очень часто над нами летают истребители, вертолеты, — рассказывает Юлия. — Конечно, немного неприятно, но как сложилось, так сложилось".

Отдыхавшая с семьей в поселке Прибрежное Анна рассказала "Медузе", что 9 августа ездила в Симферополь и сами взрывы не застала (Прибрежное находится в 10 километрах от Новофедоровки — Прим. "Медузы"). Уже на следующее утро, вспоминает туристка, люди стали занимать места на пляже в Прибрежном и весь отель, в котором она жила, был заполнен туристами. Но, по ее словам, никто не обсуждал взрывы, "все жили своей жизнью".

"У меня коллега живет в Севастополе, и поначалу, говорит, ее очень накрывало, были даже панические атаки. А потом решила, что может быть всякое, заранее смысла бояться нет, надо исходить из ситуации", — вспоминает Татьяна, отдыхающая в Керчи. Она узнала о взрывах из телеграм-каналов.

14 августа Татьяна ездила гулять в Севастополь: город находится в 100 километрах от аэродрома Саки, где прогремели взрывы 9 августа. "Там еще порт большой, но обстановка абсолютно курортная: на набережной куча народу, рестораны открыты. Нигде не предупреждают об опасности. Полицейских не видела особо, все как обычно", — рассказывает туристка.

Она признается, что ей было страшно после просмотра видео, которое разошлось в сети 9 августа. На нем отдыхающие бегут с пляжа, а дети уговаривают маму уехать из Крыма. Звуки взрывов в этом видео громче, чем в инстаграме Дины, а гриб от взрыва поднимается из глубины полуострова, а не сбоку от пляжа. "Страшно [было смотреть] это видео, как люди среагировали, когда неизвестно что делать, куда бежать", — говорит Татьяна.

"Если бы прямо опасно было, мы бы скорее всего не поехали"

После 9 августа близкие Дины стали переживать за нее. "Мама гонит метлой отсюда — начала трубить: "Давайте возвращайтесь!" Но мы [с мужем] решили раньше не срываться". Туристка слышала и о взрывах 16 августа в поселке Майское. "После этого я начала переживать. Я смотрю и украинские, и российские новости. Я видела карту с тремя точками, где находятся склады, и два из них уже подорвались, а третья точка находится буквально в километре от того места, где я живу", — нервно смеется Дина.

Она говорит, что несмотря на взрывы, отдохнуть ей удалось, так как это уже ее третья поездка за лето. "Если бы я ждала этого отпуска целый год, сняла бы гостиницу заранее, и у меня было мало времени, конечно [это бы меня расстроило]. А так я здесь уже долго, поэтому как-то спокойно к этому отношусь", — объясняет Дина.

Туристка Юлия, которая готовит дом к переезду родителей, тоже не стала менять планы. "Как хотели [с семьей] переезжать, так и переедем. Взрыв был единожды (Юлия имеет ввиду 9 августа, — Прим. "Медузы"), если бы это была массовая террористическая [атака], то мы, конечно, притормозили бы с переездом. А так один взрыв, я думаю, ничего страшного", — считает она.

Татьяна, живущая сейчас у мамы в Керчи, тоже не собирается возвращаться домой. Она подумала, что в Крыму безопаснее, чем в Туле. "Меня больше беспокоит, что во всем мире санкции усиливаются, шенген закрывают [обсуждают запрет на выдачу шенгенских виз россиянам], что мы вообще скоро никуда не поедем. Это неприятнее, чем взрывы", — говорит она. У Татьяны не было планов в ближайшем будущем провести отпуск за границей, но она вспоминает, как раньше ездила в Турцию и Испанию, и была бы рада иметь возможность выбирать, где ей отдыхать.

"Если бы я знала что будут взрывы, я все равно поехала бы. Если бы уже пошла откровенная [атака], линия фронта сдвинулась и [украинцы бы сказали], что Крым хотят завоевать, тогда я бы подумала. А то, что какие-то диверсии, так это в любой момент может где угодно рвануть в России", — делится Татьяна. В ближайшее время, думает она, полномасштабной войны в Крыму не будет.

"Знакомые спрашивали [после взрывов], как обстановка в Крыму. Мы объясняли, что все спокойно, все нормально. Даже вертолеты, которые патрулировали пространство, не испортили отдых. Если бы прямо опасно было, мы бы скорее всего не поехали, но на полуострове все под контролем. В целом я всем рекомендую Крым!" — говорит туристка Анна.