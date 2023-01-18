"Мобилизация мира". Зеленский призвал участников Давоса дать Украине танки до российского наступления

Президент Украины Владимир Зеленский, выступив в среду перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, призвал союзников Украины перестать колебаться и быстро поставить Киеву все необходимое оружие, включая танки и системы ПВО.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Время, которое свободный мир тратит на раздумья, террористическое государство тратит на то, чтобы убивать", — сказал Зеленский, обращаясь к участникам Давоса по видеосвязи.

"Мир больше не должен колебаться — ни сегодня, ни когда-либо в будущем, — продолжил Зеленский. — Мобилизация мира должна опережать очередную военную мобилизацию нашего общего врага. Обеспечение Украины системами противоздушной обороны должно опережать очередные ракетные налеты России. Поставки западных танков должны опередить очередное вторжение российских танков".

Слова о танках многие расценили как прозрачнейший намек на колебания Германии, которая пока не дает разрешение на передачу Украине немецких танков "Леопард" третьими странами. Готовность отдать Украине часть своих "Леопардов" выразили Польша и Финляндия.

Канлцер Германии Олаф Шольц, выступая на том же Давосском форуме, ушел от ответа на прямой вопрос из аудитории, готова ли Германия дать Украине танки и разрешить передачу "Леопардов" другим странам.

Шольц много говорил о том, что Германия уже очень активно помогает Украине и по общему объему помощи занимает второе место после США, что она наращивает производство боеприпасов, чтобы поставлять их украинцам, и что отправила в Украину современные и очень эффективные зенитно-ракетные системы.

Украинское руководство ожидает, что какие-то решения относительно поставок тяжелой техники Германия и другие страны огласят на очередной встрече союзников Украины в формате "Рамштайн" 20 января.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду сказал, что Украина именно сейчас нуждается в "существенном увеличении" объема поставок оружия.

"Сейчас — поворотный момент войны, и нужно существенно увеличить помощь Украине. Если мы хотим добиться мирных переговоров завтра, то должны дать больше оружия сегодня", — сказал Столтенберг в Давосе.

В среду к хору стран и организаций, призывающих Германию дать Украине "Леопарды", присоединился Европарламент.

Призыв незамедлительно разрешить поставку танков "Леопард 2" содержится в ежегодном отчете о претворении в жизнь Общей политики в области безопасности и обороны, который депутаты парламента Евросоюза приняли подавляющим большинством в 459 голосов при 93 против и 85 воздержавшихся.

Подобные призывы Европарламента, впрочем, не являются юридически обязывающими ни для ЕС в целом, ни для отдельных стран союза.