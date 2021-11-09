Moderna просит EMA одобрить свою вакцину от Covid-19 для детей от шести до 11 лет
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Во вторник, 9 ноября, американский фармацевтический гигант Moderna сообщил, что обратился в Европейское агентство лекарств (EMA) с просьбой одобрить вакцину Spikevax для детей в возрасте от шести до 11 лет. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на AFP.

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Доза для двух инъекций с интервалом в четыре недели была снижена до 50 микрограммов по сравнению со 100 микрограммами для других возрастных групп.

На данный момент вакцина Moderna в Европейском Союзе одобрена для вакцинации людей старше 12 лет.

В конце прошлого месяца представитель фармкомпании сообщили, что испытания показали "сильную нейтрализующую реакцию антител" у детей от шести до 11 лет.

Данные клинических испытаний с участием более чем 4700 детей "показывают сильный иммунный ответ через месяц после второй дозы", заявили в Moderna.

Фармкомпания Pfizer в октябре сообщила, что эффективность ее вакцины для детей в возрасте от пяти до 11 лет в предотвращении симптоматического заболевания составляет 90%.

На минувшей неделе EMA сообщило, что решение об использовании вакцины Pfizer/BioNTech для детей можно ожидать в декабре.

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