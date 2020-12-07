МОК отстранил Лукашенко от участия в мероприятиях Олимпийских игр
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Международный олимпийский комитет принял решение отстранить членов Исполнительного комитета НОК Белоруссии, возглавляемого Александром Лукашенко, от Олимпийских игр и других мероприятий организации, сообщил директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ.

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"МОК решил принять временные меры по отношению к НОК Беларуси и отстранить действующих членов исполнительного совета НОК Беларуси от всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Twitter-аккаунте представителя МОК.

"Также решено приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине, и приостановить любые обсуждения с НОК Беларуси касательно проведения будущих мероприятий МОК", - добавил Клауэ.

Организация продолжит следить за ситуацией и оставляет за собой право пересматривать свои действия или отменять принятые меры в зависимости от развития ситуации, отметил директор МОК по связям с общественностью.

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Интерфакс

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Интерфакс

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