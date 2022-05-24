Молдавские власти задержали бывшего президента страны Игоря Додона

Бывший президент Молдовы Игорь Додон задержан на 72 часа в рамках уголовного дела, возбужденного по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе о государственной измене, сообщила журналистам пресс-секретарь генпрокуратуры страны Марианна Керпек.

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Утром во вторник стало известно, что в доме экс-президента проходят обыски.

Генпрокуратуре сообщила, что обыски идут по "делу о кульке" (кулек — пакет).

Речь идет о видеокадрах 2019 года из офиса Демократической партии Молдовы. На видео возглавлявший партию олигарх Владимир Плахотнюк передает Додону пакет (кулек), в котором предположительно были деньги, комментирует Интерфакс.

Из беседы Плахотнюка с Додоном становится понятно, что деньги, которые Додон берет у Плахотнюка, предназначены для финансирования Партии социалистов Молдовы. Додон возглавлял Партию социалистов.