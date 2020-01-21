Мощный ураган в Испании привел к гибели нескольких человек и разрушениям

Мощный ураган "Глория", обрушившийся на восток Испании, привел к гибели по меньшей мере четырех человек, сообщает в понедельник BBC News.

Жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны. Из-за буйства стихии в ряде городов Испании в провинции Валенсия и других регионах оказались подтоплены улицы. Кроме того, из-за урагана пришлось закрыть аэропорт Аликанте, также расположенный на востоке страны.

Более 30 испанских провинций были переведены в режим повышенной готовности из-за урагана. По данным местных синоптиков, порывы ветра в регионах, на которые пришелся удар стихии, в понедельник, 20 января, достигали 115 км/час.

Агентство Associated Press отмечает, что порядка 200 тысяч человек в Испании остались без электричества из-за урагана. Блэкаут, в частности, затронул большую часть провинции Жирона. Также сообщается о том, что многие школы на востоке страны пришлось закрыть. Местные власти сообщают, что десятки дорог в регионе завалило снегом и по ним невозможно проехать. Кроме того, из-за шторма и больших волн в прибрежных городах оказались повреждены многие магазины и рестораны.

В настоящее время ураган переместился на юг Франции, в департамент Восточные Пиренеи, который по этой причине также был переведен в режим повышенной готовности, отмечает BBC News. В регион были направлены дополнительные подразделения полицейских и пожарных. О каких-либо инцидентах в Восточных Пиренеях, связанных со стихией, пока неизвестно.