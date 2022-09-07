Москва и Киев готовы выполнять рекомендации МАГАТЭ по Запорожской АЭС, но понимают их по-разному

Власти России и Украины прокомментировали выпущенный накануне доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о ситуации на Запорожской АЭС. Обе стороны говорят, что готовы выполнять рекомендации миссии, но, видимо, понимают их по-разному. Основным камнем преткновения остаются параметры "зоны безопасности", которую МАГАТЭ рекомендует установить вокруг АЭС.

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МАГАТЭ в своем докладе подчеркивает, что с марта, когда станция была захвачена российскими войсками, положение дел там ухудшилось по всем направлениям, которые в агентстве называют семью неотъемлемыми компонентами ядерной безопасности.

В среду российский президент Владимир Путин впервые прокомментировал опубликованный накануне доклад. "Да, я, безусловно, доверяю этому отчету. МАГАТЭ — очень ответственная международная организация. Руководитель — очень профессиональный человек", — сказал он, выступая на экономическом форуме в России.

Касаясь рекомендации МАГАТЭ вывести с территории ЗАЭС военную технику, российский президент заявил, что ее и так там нет.

"Я видел, в отчете говорится о том, что МАГАТЭ считает необходимым убрать военную технику с территории станции. Но на территории станции нет военной техники. […] Если хотите, можно туда хоть завтра привезти кого угодно, в том числе и большую группу журналистов, включая европейских или американских", — утверждает Путин.

Украинская сторона в прошлом заявляла, что российская армия разместила на атомной станции и возле нее военную технику и ведет боевые действия. Эту же информацию подтвердил Би-би-си один из инженеров станции на условиях анонимности.

Кроме того, в течение нескольких месяцев об обстрелах с территории Запорожской АЭС рассказывали жители окрестных городов, в первую очередь — Никополя, и главы областей. Службе проверки информации Би-би-си также удалось верифицировать снятое на ЗАЭС видео, на котором была видна военная техника с маркировкой Z.

Украинские эксперты говорили Би-би-си, что российская военная техника размещена в машинном зале одного из энергоблоков. В отчете миссии МАГАТЭ зафиксирован факт присутствия на станции лишь "военнослужащих и нескольких военных грузовиков".

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Москва все обвинения отвергает. В начале сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "тяжелого вооружения" на станции нет.

В среду Путин сказал, что поручил Росатому принять меры по обеспечению безопасности станции на фоне боев: "Я попросил вчера руководителя Росатома Лихачева, чтобы Росатом представил дополнительные предложения по обеспечению безопасности, потому что там все-таки главная угроза — это даже не реактор, а хранилище отработанного топлива".

Глава Росатома Алексей Лихачев в тот же день заявил, что госкорпорация готова активно сотрудничать с МАГАТЭ для обеспечения безопасности станции.

Путин отдельно отметил, что в докладе миссии не говорится, кто сейчас обстреливает станцию. "Мы же контролируем станцию. Там стоят наши военнослужащие. Что же мы, сами по себе стреляем, что ли?" — заявил он.

Ранее доклад прокомментировал глава МИД Сергей Лавров. Он сказал, что у его ведомства остается к документу "ряд вопросов", которые министерство попросило прояснить.

Зона безопасности? Или демилитаризованная зона?

Украинская сторона призывает к скорейшей деоккупации ЗАЭС и передаче ее обратно под украинский контроль.

Глава "Энергоатома" Петр Котин в среду заявил, что для обеспечения безопасности на станцию можно ввести международный миротворческий контингент.

"Мы с самого начала говорили: для того чтобы это реализовать, нужно введение миротворческого контингента на территорию станции, на территорию Энергодара. Это требует дополнительных дипломатических усилий со стороны ООН, но я думаю, это один из путей, который может быть реализован при поддержке международного сообщества", — сказал Котин в эфире украинского телевидения.

"Они предложили создать зону безопасности, начать консультации по ее созданию. Нам нужно понимать: если они подразумевают демилитаризованную зону, как мы с самого начала предлагали, то мы поддержим это предложение", — добавил он.

Предложение о создании зоны безопасности, как и в прошлом, вызывает у сторон больше всего сомнений. Президент Украины Владимир Зеленский утром заявил, что его стране нужно подробное предложение.

"Что именно может быть защитой? Если содержание этого предложения заключается в демилитаризации территории АЭС, то мы можем поддержать такую демилитаризованную зону защиты", — сказал он.

Деталей ждет и Россия, заявил ее представитель в ООН Василий Небензя. "Что же касается демилитаризованной зоны, то генеральный секретарь пару месяцев назад говорил об этом, тогда я его первым делом спросил о деталях. То же самое и сейчас", — заявил он сегодня.