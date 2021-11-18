Москва опубликовала дипломатическую переписку с Францией и ФРГ. Что в ней и как отреагировал Киев?

Именно это имел в виду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, обвиняя Россию в "добивании "нормандского формата".

С другой стороны, у официального Киева есть все основания для того, чтобы воспринимать содержание обнародованных писем со сдержанным оптимизмом.

Ведь из нее следует, что даже в закрытой дипломатической переписке с Москвой Берлин и Париж поддерживают именно украинскую точку зрения на происходящее на Донбассе и на способы решения этого конфликта. В этой картине мира нет места "внутриукраинскому конфликту" или "прямому диалогу Киева с Донецком и Луганском", о которых на протяжении последних семи лет твердит Москва.

А это значит, что Киев (по крайней мере, пока) может не опасаться, что Германия и Франция могут в какой-то момент "сдать" украинских партнеров в угоду своим интересам.

Наконец, беспрецедентное в дипломатической практике решение российского МИД обнародовать конфиденциальные документы вряд ли добавит доверия к Москве, констатируют в Киеве. И это тоже вполне играет на руку украинским дипломатам".

Что было в переписке

Переписка Лаврова с министрами иностранных дел Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом была опубликована в среду, 17 ноября. Она состоит из нескольких писем.

Первое из них датируется 29 октября. Оно было отправлено Маасу и Ле Дриану — представителей Украины в списке адресатов не было.

В письме Лавров пишет, что следующая встреча в "нормандском формате" (она была запланирована на 11 ноября и так и не состоялась) должна быть хорошо подготовлена, в том числе должен быть разработан проект итогового заявления сторон.

К письму приложен проект такого заявления. В нем среди прочего упоминается необходимость налаживания прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском, а сам конфликт назван внутриукраинским.

Ответное письмо датируется 4 ноября и представляет собой расшифровку совместного устного заявления Мааса и Ле Дриана. Из письма следует, что министры не согласны с рядом тезисов, содержащихся в российском проекте итогового заявления — в том числе о внутриукраинском характере конфликта и о налаживании прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском.

По мнению немецкой и французской стороны, такие положения "не найдут поддержки среди стран "нормандского формата".

В то же время министры отмечают, что оценки некоторых вопросов, подлежащих обсуждению, у них совпадают с российскими. Они предлагают сфокусироваться именно на них и прилагают текст собственного проекта итогового заявления, в котором некоторые предложения России не отражены.

В ответ 6 ноября Лавров отправил Маасу и Ле Дриану очередное письмо. В нем он называет их ответ разочаровывающим и, в частности, делает акцент на утверждении, согласно которому положение о диалоге Киева с Донецком и Луганском "наверняка не будет принято" в "нормандском формате".

Российский министр ссылается на положения минских соглашений, в которых закреплено требование согласовывать некоторые вопросы с Донецком и Луганском.

Последнее из опубликованных писем датируется 16 ноября. В нем Лавров пишет, что в последнее время российская сторона все чаще сталкивается с "искажением позиции России" и искажением ее роли в урегулировании конфликта.

Российский министр упоминает заявление коллег из Германии и Франции, сделанное в Брюсселе после встречи с украинским министром Кулебой, в котором они "пригрозили последствиями" за попытки подорвать территориальную целостность Украины и отказ от встречи в "нормандском формате". В связи с этим Лавров в письме предупредил коллег о планах опубликовать переписку.

В четверг публикацию своей переписки с коллегами из ФРГ и Франции Лавров объяснил словом "достали".