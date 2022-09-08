Москва пообещала ответ на решение стран Балтии и Польши ограничить въезд россиянам

Вопросы национальной безопасности и интересы российских граждан лягут в основу ответных мер в случае запрета странами Балтии и Польшей пересекать их границу россиянам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Абсолютным приоритетом при проработке ответных мер на недружественную политику Евросоюза — а они, конечно, последуют — будут интересы наших граждан и вопросы обеспечения национальной безопасности", — сказала она на брифинге в четверг, комментируя намерения стран Балтии и Польши запретить россиянам пересекать их границу.

При этом дипломат отметила, что "закрываться от жителей Евросоюза мы не собираемся", передает "Интерфакс".

По словам Захаровой, "наиболее оголтелые противники России в Евросоюзе, прежде всего, прибалтийские страны, не удовлетворившись приостановкой действия соглашения (об упрощенном визовом режиме с ЕС — ИФ), идут дальше: они вводят на национальном уровне полный запрет на пересечение их границ россиянами".

Она убеждена, что в результате Евросоюз продолжает "запирать свою клетку" и "самоизолироваться от всего остального мира, усложняя деловые, личные связи между народами".

"Это пример глупости, недальновидности и отсутствия, увы, связи с теми цивилизационными нормами, о которых столько говорят на Западе", — сказала дипломат.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "как и другие нелегитимные односторонние ограничения ЕС, данные меры, вопреки расчетам их авторов, не способны расшатать внутриполитическую ситуацию в нашей стране, ни тем более изменить курс нашей страны".

Как сообщалось ранее, в четверг, 8 сентября, Сейм решил передать на рассмотрение в парламентские комиссии сразу два проекта поправок к Иммиграционному закону. Оба законопроекта предусматривает ужесточение выдачи временнных ВНЖ гражданам России, а также выдвигают требования владения государственным языком к обладателям постоянных ВНЖ. Какой из двух законопроектов "победит" в предвыборном политическом соревновании, покажут ближайшие заседания 13-го Сейма.