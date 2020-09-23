Москва расширила "черный список" ЕС

В ответ на "недружественные шаги" Россия расширила список граждан, которым запрещен въезд в РФ. Об этом говорится в заявлении МИД России.

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"В ответ на действия Европейского союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза", — написано в заявлении.

По мнению МИДа РФ, Евросоюз "отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны и российских граждан", и эти шаги были сделаны "в обход существующих международных норм".

Как ранее сообщалось, 17 сентября Европарламент одобрил резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.