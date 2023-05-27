Москва выдвинула Украине условия для прекращения войны. Киев их раскритиковал

Выдвинутые Москвой условия прекращения войны в Украине "в очередной раз подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства", заявил в субботу, 27 мая, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Таким образом он отреагировал на опубликованное несколькими часами ранее интервью замглавы МИД РФ Михаила Галузина агентству ТАСС.

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Галузин заявил, что для достижения "всеобъемлющего, справедливого и прочного мира" Украина должна в первую очередь отказаться от вступления в Евросоюз и НАТО и вернуться к "нейтральному внеблоковому статусу", а также признать "новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение", то есть отказаться от части своих территорий.

Кроме того, по словам российского замминистра, Украина должна прекратить боевые действия, а государства Запада — поставлять ей оружие. Еще одно условие Кремля к Киеву — закрепить в стране на законодательном уровне государственный статус русского языка.

Условия Украины для мирных переговоров

По словам Михаила Подоляка, для начала мирных переговоров "реалистичны" только встречные требования Украины, среди которых — немедленный вывод всех войск РФ с украинской территории, признание факта распада СССР и наличия у постсоветских стран "всего объема суверенитета".

Другими условиями заключения мира между Киевом и Москвой, согласно Подоляку, являются выдача всех военных преступников и "авторов войны", создание на территории РФ буферной зоны с сокращением наступательного вооружения, а также выплата Россией репараций, включая отказ от замороженных активов в пользу Украины.

"Вимоги Росії" вустами МЗС #Рф швидше підтверджують юридичну й фактичну недієздатність російського керівництва. Тому реалістичні лише "зустрічні умови України"… Негайне виведення всіх військ із суверенної території України. Остаточне визнання того, що #СРСР розпався й… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 27, 2023

Кроме того, советник главы офиса президента Украины призвал провести международную конференцию по организации контроля над ядерным арсеналом РФ.

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя интервью Галузина, заявил: "Не существует такой силы, которая сегодня заставит украинское общество и руководство государства говорить с россиянами, пока на нашей территории стоят войска РФ".

Отношение немцев к перспективе мирных переговоров по Украине

12 мая, перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Германию, в ФРГ были обнародованы результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства dpa, согласно которым 55 процентов респондентов выступают за мирные переговоры между Россией и Украиной и лишь 28 процентов — против них.

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В то же время 54 процента участников опроса указали, что негативно относятся к требованию Зеленского принять Украину в НАТО. Еще 27 процентов опрошенных считают, что Украине следует пообещать членство в Североатлантическом альянсе уже сейчас.