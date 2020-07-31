Москва "зеркально" ответит на киберсанкции ЕС

В Брюсселе указывают, что ограничения введены для "предотвращения, сдерживания и реагирования на вредоносные действия в киберпространстве".

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Москва "зеркально" ответит на новый режим киберсанкций в отношении России, введение которого одобрил 30 июля Совет ЕС. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в пресс-службе МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали "недружественной акцией ЕС" введение ограничительных мер и пообещали, что оно "не будет оставлено без ответа".

В Москве сочли, что применение рестрикций в связи с киберинцидентом 2018 года - то есть до активизации правового механизма ЕС, - противоречит принципу "отсутствия у закона обратной силы".

В Брюсселе, в частности, указывали, что меры вводятся для "предотвращения, сдерживания и реагирования на вредоносные действия в киберпространстве, направленные против ЕС или его государств-членов".

Санкции в отношении четырех предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба

Совет ЕС одобрил 30 июля решение в рамках письменной процедуры о введении санкций в отношении четырех российских граждан за их предполагаемую причастность к кибератакам на структуры Евросоюза. В санкционный список были включены четыре россиянина, которых считают сотрудниками Главного управления Генштаба ВС РФ: Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников. Им вменялась в вину причастность к попыткам кибератаки в 2018 году на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), штаб-квартира которой находится в Нидерландах.

Штрафные меры включают запрет на въезд киберпреступников на территорию Евросоюза и арест их счетов в банках государств-членов ЕС. Кроме того, объектом рестрикций стало само ГУ Генштаба, которое в ЕС называли ответственным за распространение сетевого червя NotPetya, поразившего "третьи страны", в частности Украину, где вирус нанес ущерб банковской системе и системе энергоснабжения.