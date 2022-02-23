Может ли Украина вернуть себе ядерное оружие? И во что это ей обойдется?

Владимир Путин в своем телеобращении в понедельник заявил, что Украина может создать свое ядерное оружие, возможно, даже получить для этого помощь Запада.

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О возможном возвращении Украине ядерного статуса заговорили в соцсетях сразу после речи Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей 19 февраля.

В выступлении Зеленского не было слов о разработке ядерного оружия. Однако президент Украины пригрозил выйти из пакетных договоренностей, предусмотренных Будапештским меморандумом, по которому Киев отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны подписавших его стран (России, США и Великобритании). Это может произойти в случае, если снова не удастся собрать заседание государств-гарантов безопасности Украины.

В числе этих договоренностей — присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия в ноябре 1994 года, после чего страна лишилась своего ядерного арсенала.

Но есть ли у Украины возможность снова получить ядерное оружие и какова будет цена такого решения?

Об этом Украинской службе Би-би-си рассказали украинские эксперты по оружию массового поражения.

Что говорил Зеленский и как отреагировал Путин

В своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что Украина трижды пыталась провести консультации государств-гарантов Будапештского меморандума, однако этого не произошло.

"Украина сделает это в четвертый раз. Я как президент — впервые. Но и Украина, и я делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел, — сообщил Зеленский. — Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года будут подвергнуты сомнению".

Слова Зеленского разъяснил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Нам нужны эффективные международные механизмы обеспечения безопасности нашего государства, — заявил он. — Надо честно сейчас проверить, работает ли система безопасности, созданная Будапештским меморандумом и связанными с ним решениями, или нет". По его мнению, отказ России не влияет на решения других государств по участию в консультациях.

21 февраля, уже после признания ДНР и ЛНР российским руководством, МИД Украины направил официальные запросы с требованием о проведении незамедлительных консультаций между Украиной и странами-участницами Будапештского меморандума и гарантами безопасности Украины.

В России заявление Зеленского не обошли стороной во время принятия решения о признании ДНР и ЛНР. В частности, его упомянул министр обороны Сергей Шойгу во время заседания российского Совбеза.

"Хотел бы обратить внимание членов Совета безопасности на заявление господина Зеленского о том, что они предполагают и хотели бы вернуть себе статус ядерной страны, не буду говорить "державы", но страны. Это крайне опасно по нескольким причинам, — заявил Шойгу. — Есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможность, на наш взгляд, гораздо больше, чем возможности Ирана и Северной Кореи, о которых говорят на всех уровнях".

В обращении к россиянам в связи с признанием ДНР и ЛНР Владимир Путин также выразил обеспокоенность в связи с возможностью приобретения Украиной ядерного оружия.

"Уже прозвучали заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие, и это не пустая бравада. У Украины действительно есть все советские ядерные технологии и средства доставки такого оружия, в частности, также оперативно-тактические ракеты "Точка-У", также еще советской конструкции, дальность которых превышает 100 километров", — заявил Путин.

По мнению президента России, Украине гораздо легче приобрести тактическое ядерное оружие, чем некоторым государствам, которые годами мечтают об этом и работают над этим.

"С появлением в Украине оружия массового поражения ситуация в мире, в Европе, особенно для нас, для России, изменится кардинальным образом. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность, тем более повторю, что западные покровители могут способствовать появлению в Украине такого оружия. , чтобы создать еще одну угрозу нашей стране", — добавил Путин.

Есть ли у Украины технические возможности создать ядерное оружие?

Теоретически — да. Но на практике все гораздо сложнее, объясняют опрошенные Украинской службой Би-би-си эксперты по оружию массового поражения.

Найти соответствующих специалистов нетрудно — нет сомнений, что на Украине есть люди, которые могут создать ядерное оружие, хотя их сейчас меньше, чем в советское время.

Не проблема найти и средства доставки ядерного оружия. "Для этого можно переоборудовать истребители Су-27 и МиГ-29", — говорит профессор Института международных отношений Киевского Национального Университета им. Т. Шевченко Сергей Галака.

По его словам, подойдут и ракеты "Точка-У", поскольку их можно использовать в качестве носителей тактического ядерного оружия, способных преодолевать расстояние более 100 км.

"Украина была основным производителем ракет в СССР. Вспомним [днепровский завод] "Южмаш" и [харьковский] "Хартрон", который производил системы наведения. У нас сейчас оживает эта ракетная индустрия, так что я тут не вижу препятствий", — напоминает директор Одесского центра стратегических исследований и нераспространения Одесского Национального Университета им. И. Мечникова Полина Синовец.

Но главный вопрос — сырье для ядерного оружия. На Украине есть месторождения урана и урановые шахты в Кировоградской области, которые поставляют топливо для АЭС. Однако в стране не обогащают уран для получения высокого содержания изотопа 235U, который необходим для создания уранового ядерного оружия.

Да и ситуация на урановых шахтах далеко не радужная: в 2020-2021 годах из-за задолженности по зарплатам там были массовые забастовки работников.

Ядерное оружие можно также создать при помощи обогащения плутония в ядерных реакторах, но это на Украине также не практикуется. "У нас нет обогащения урана — это главное, и у нас не перерабатывают ядерное топливо для получения плутония — то есть нет возможностей ни для уранового, ни для плутониевого путей разработки ядерного оружия", — суммирует Полина Синовец.

Эту ситуацию можно изменить, но последствия неизбежны.

"Нет обогащенного урана, а чтобы создать полный цикл обогащения, требуется несколько лет. Времени у нас нет. У нас есть экспериментальные реакторы [реактор в Институте ядерных исследований в Киеве — ред.], но они никогда не занимались военными исследованиями. Вместе с тем, разработка ядерного оружия требует долгого времени для развития инфраструктуры, и это недешевое удовольствие", — говорит Сергей Галака.

По его мнению, сохранить такие разработки в тайне будет очень сложно, а Россия может пойти на кибератаки или организацию взрывов, чтобы вывести подобные экспериментальные реакторы из строя.

Кибератаки и взрывы, например, уже не раз повреждали иранский завод по обогащению урана в Натанце. "В Москве могут, используя тему ядерного оружия, заявить, что этот режим нужно сместить, пока он не натворил беды", — говорит Полина Синовец.

Есть и важные политические соображения, подчеркивает Сергей Галака. На Украине, где немало пророссийских политиков и не прекращается политическая конфронтация, трудно обеспечить консенсус относительно производства ядерного оружия, который существовал относительно этого процесса в Израиле, Пакистане или Индии.

Испорченные отношения с Западом

Попытки возобновить производства ядерного оружия могут нанести удар по отношениям Украины с западными странами.

"Политическая цена этого решения будет для нас очень высокой. Союзников мы не найдем и потеряем главного нашего партнера в области безопасности — США, для которых сдержать распространение ядерного оружия намного важнее, чем какие-либо вопросы, связанные с Украиной", — предупреждает эксперт Международного центра политических исследований Николай Капитоненко.

По его мнению, позиция западных стран очень четкая — они не хотят видеть Украину ядерной державой. В этом вопросе Британия поддержит США, так же как любая другая страна с ядерным оружием, считает эксперт.

"Украину могут ждать санкции", — предупреждает Полина Синовец.

"Никому ядерная Украина не нужна. Если Украина попытается создать ядерное оружие, то наша поддержка со стороны Запада будет как минимум ослаблена. Не думаю, что мы будем получать новое оружие или политическую поддержку", — соглашается Сергей Галака.

Стоит ли Украине выходить из Будапештского меморандума и ДНЯО?

Среди опрошенных Украинской службой Би-би-си экспертов нет единого мнения о том, какой именно смысл вкладывал президент Украины в эту часть своей речи. Однако они соглашаются, что выход из Будапештского меморандума или Договора о нераспространении ядерного оружия повредят Украине, и не верят в возможность создания украинского ядерного оружия в нынешних условиях.

"Украина устами президента обратила внимание на то, что меморандум не действует", — говорит Галака.

Он напоминает, что Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия после того, как в 1994 году Радой был принят соответствующий закон, но с некоторыми оговорками.

Главная из них предполагает следующее: "Угроза силой или ее использование против территориальной целостности и неприкосновенности границ или политической независимости Украины со стороны какой-либо ядерной державы […] будут рассматриваться Украиной как исключительные обстоятельства, которые поставили под угрозу ее интересы".

По мнению Галаки, снова созвать консультации гарантов меморандума, чтобы показать нежелание России выполнять свои обязательства, а у партнеров вызвать комплекс вины за невыполненные гарантии, — это правильная идея.

Но угрозы выйти из Будапештского меморандума или ДНЯО могут создать для Украины одни лишь проблемы, считает Сергей Галака. "Отказываться от Будапештского меморандума и ДНЯО нельзя. Вот если бы у нас было хотя бы 20 ядерных боезарядов и средства доставки, тогда можно было бы ставить этот вопрос ребром. Были бы не сначала санкции, а переговоры с нами", — считает эксперт.

По его мнению, подобные шаги Киева его партнеры просто осудят, а какой-либо поддержки от них получить не удастся.

"Зеленский прямо не говорил, что Украина будет возвращаться к ядерному статусу. Но что еще можно иметь в виду под тем, что Украина пересмотрит свои обязательства по меморандуму, кроме выхода из ДНЯО?" — спрашивает Николай Капитоненко.

По его мнению, речь прозвучала именно таким образом из-за "отчаяния, усталости и раздражения" украинского руководства, краха надежд на членство в НАТО — а еще из-за надежды понравиться избирателям "ценой внешнеполитических позиций".

"Уже начинают понимать, что членство в НАТО нам не получить, говорят об альтернативных формах безопасности. Что имеется в виду — непонятно, — суммирует Капитоненко. — На Западе уже дали понять, что свои обязательства выполнили. Судя по всему, надежны гарантий безопасности Украине не удастся получить без определения новых условий безопасности во всей Европе".

"Украина максимум может выйти из ДНЯО в знак протеста против системы, которая породила Будапештский меморандум, но не справилась со своими обязательствами", — считает Полина Синовец.

Она напоминает, что единственной страной в мире, вышедшей из этого договора, была Северная Корея (это произошло в 2003 году).

По мнению эксперта, возможный выход Украины из ДНЯО на Западе воспримут как предательство либеральных идеалов и удар по системе нераспространения ядерного оружия, которая и так переживает непростые времена. Многие государства осудят такое поведение, и никто Украину в этом не поддержит.