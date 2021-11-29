Мутация "омикрон": в ЮАР не фиксируют тяжелых форм Covid-19

В ЮАР пациенты, зараженные новым вариантом коронавируса "омикрон", пока не сталкиваются с осложнениями в ходе болезни. Об этом глава национального объединения медработников SAMA Анжелик Кутзее сообщила в интервью ряду СМИ.

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По ее словам, осложнений до сих пор не было отмечено ни у одного находящегося под наблюдением пациента с этим вариантом SARS-CoV-2. Однако исследования варианта "омикрон" пока на очень ранней стадии, добавила она.

Именно Кутзее первой сообщила властям ЮАР 18 ноября об обнаружении в стране нового варианта коронавируса.

Симптомы заражения вариантом коронавируса "омикрон"

Симптомы заражения вариантом "омикрон" необычны, но переносятся легко, подчеркивает Кутзее. "Чаще всего пациенты жалуются на ломоту в теле и чрезмерную усталость. Мы наблюдаем это у молодых пациентов, не у пожилых людей", - уточнила врач.

В то же время в интервью газете The Telegraph она отметила, что вероятность осложнений при заражении вариантом "омикрон" есть у пожилых людей, страдающих диабетом или сердечными заболеваниями.

Лишь 6% населения ЮАР - люди старше 65 лет. Обе прививки от коронавируса в стране сделали около 24% жителей.

Вариант коронавируса "омикрон"

Вариант коронавируса B.1.1.529, получивший название "омикрон", впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР во второй половине ноября 2021 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила ему статус "вызывающего беспокойство" (VOC).

По данным ученых из ЮАР, из-за необычайно высокого числа мутаций этот вариант коронавируса может быть еще заразнее, чем получивший в последнее время особенно широкое распространение в мире вариант "дельта".

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) оценил угрозу распространения этого варианта в странах Евросоюза от "высокой до очень высокой". При этом конкретные последствия заражения этим вариантом коронавируса ученые пока не проанализировали.