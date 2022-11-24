Мужчина с ружьем устроил стрельбу в Крымске

В Краснодарском крае 66-летний мужчина устроил стрельбу, в том числе на улице, после чего покончил с собой. Причиной мог быть бракоразводный процесс, заявили в полиции.

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Сначала телеграм-каналы опубликовали видео, снятое в городе Крымске, в котором мужчина с ружьем в руках ведет стрельбу по людям на улице. Затем прокуратура Краснодарского края подтвердила, что неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске.

В полиции позже официально сообщили, что в результате стрельбы погибли четыре человека, в том числе стрелявший, еще один человек ранен.

"Сегодня около 17:00 в помещении одного из медицинских центров города Крымска, расположенном на улице Комарова, местный житель 1956 года рождения причинил смертельные огнестрельные ранения двоим работникам этой организации. Затем он вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим", — сказал журналистам глава пресс-службы краевого управления МВД Александр Рунов (цитата по Интерфаксу).

Из его слова следует, что один прохожий скончался на месте, второй получил тяжелое ранение. После этого мужчина покончил с собой.

"По предварительным данным, причиной происшествия мог явиться результат бракоразводного процесса с участием злоумышленника", — добавил представитель полиции (цитата по РИА Новости). Ранее эту версию выдвигали телеграм-каналы.

Стрелявший знал двух из троих им убитых человек и, вероятно, был с ними в ссоре, заявили в Следственном комитете России (СКР). "66-летний местный житель из личных неприязненных отношений произвел несколько выстрелов в своих знакомых 1983 года рождения и 1969 года рождения, которые от полученных повреждений скончались на месте", — сообщает СКР в своем телеграм-канале.

Личность убитого прохожего устанавливается, следует из пресс-релиза. Раненый на улице 61-летний мужчина доставлен в больницу. "После произошедшего фигурант свел счеты с жизнью", — констатирует СКР.

Там подтвердили также, что нападавший вел огонь из ружья. Телеграм-каналы Baza и Mash ранее утверждали, что мужчина стрелял из длинноствольной винтовки, прикрытой полотенцем (то, что оружие было завернуто в ткань, видно и на видео).

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что стрелявший, по предварительным данным, использовал принадлежащее ему охотничье оружие — гладкоствольный карабин ВПО-209. Срок действия выданного ему разрешения на оружие истекал в 2024 году, никогда ранее в поле зрения правоохранительных органов мужчина не попадал, пояснил работавший ранее в Росгвардии депутат.

Город Крымск — райцентр в Красноярском крае к северо-востоку от Новороссийска в предгорьях Главного Кавказского хребта, население — чуть больше 50 тысяч человек.