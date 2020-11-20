Мужчина захватил заложников в Тбилиси и потребовал запретить азартные игры
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Вооруженный захватчик удерживал девять человек в помещении микрофинансовой организации. Сейчас они освобождены.

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Неизвестный, ворвавшийся в помещение микрофинансовой организации MBC в Тбилиси на проспекте Церетели, захватил заложников, сообщает грузинская телекомпания Rustavi 2 со ссылкой на очевидцев.

По данным РИА "Новости", он требовал снизить ставку на кредиты до семи процентов годовых и цены на лекарства, запретить азартные игры, повысить пенсии.

В сеть попала часть видеообращения мужчины. По этим кадрам видно, что он, вероятно, нетрезв.

Спустя примерно два часа глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе сообщил, что все 9 заложников освобождены, а захватчик задержан.

В МВД заявили, что уже начали расследование по двум статьям Уголовного кодекса Грузии, в том числе по фактам незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и разбойного нападения.

В октябре 2020 года вооруженный мужчина захватил заложников в одном из банков в грузинском городе Зугдиди. СМИ сообщали, что полицейские передали ему деньги, после чего тот покинул здание с тремя заложниками и гранатой в поднятой руке и скрылся. Позднее МВД Грузии заявило об освобождении всех заложников из банка.

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