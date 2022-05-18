Мужчину в Литве посадили за прославление Путина в социальных сетях

В Литве мужчина получил 60 суток за прославление президента России Владимира Путина и призыв к военному вторжению в Литву в "Фейсбуке", пишет портал LRT.

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Согласно сообщению Каунасского окружного суда, мужчину осудили за разжигание ненависти к литовцам и украинцам.

Мужчина призвал к насилию против народов Литвы и Украины, прославлял военную агрессию президента России Владимира Путина и убийство людей в Украине.

Он также заявил, что "половину литовцев расстреляет сам" и призвал Россию "напасть на Литву и уничтожить литовцев".

Сообщается, что у мужчины уже восемь судимостей, в том числе за кражу и насилие над подругой.