МВД Австрии: Террорист в Вене действовал в одиночку
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Исламист, устроивший террористическую атаку в Вене, действовал в одиночку. К такому выводу пришли в министерстве внутренних дел Австрии, проанализировав многочисленные видеозаписи с места происшествия, заявил в среду, 4 ноября, глава австрийского МВД Карл Нехаммер.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В распоряжении МВД оказалось 20 тысяч видео, большая часть материала уже проанализирована.

В свою очередь, Нехаммер сообщил, что австрийским властям было известно, что нападавший представляет опасность еще до теракта. Летом он попытался прибрести в Словакии оружие, о чем словацкие спецслужбы сообщили австрийским коллегам. Однако в дальнейшем "что-то в коммуникации пошло не так", отметил глава МВД. Данный инцидент будет расследовать независимая комиссия.

В то же время в министерстве юстиции Австрии заявили, что не были проинформированы об этом инциденте. В прокуратуре Вены также отметили, что им стало известно об этом лишь в ночь теракта.

Теракт в Вене

Жертвами теракта 2 ноября в Вене стали 4 человека, еще 23 получили ранения, некоторые из них — в тяжелом состоянии. Злоумышленник, вооруженный винтовкой, стрелял в шести разных местах исторического центра Вены, в том числе вблизи венской синагоги. Он был застрелен полицией.

Теракт совершил 20-летний выходец из Северной Македонии, который имел австрийский и македонский паспорта. В прошлом он попытался выехать в Сирию с целью присоединиться к ИГ и был задержан, а затем приговорен к 22 месяцам тюремного заключения за членство в террористической группировке.

Всего в связи с терактом в Вене были задержаны 14 человек в возрасте от 18 до 28 лет. Все они имеют миграционное происхождение. Среди них есть лица с двойным гражданством, в том числе выходцы из России, Турции, Бангладеш и Северной Македонии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

Австрия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна