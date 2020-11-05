МВД Австрии: Террорист в Вене действовал в одиночку

Исламист, устроивший террористическую атаку в Вене, действовал в одиночку. К такому выводу пришли в министерстве внутренних дел Австрии, проанализировав многочисленные видеозаписи с места происшествия, заявил в среду, 4 ноября, глава австрийского МВД Карл Нехаммер.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В распоряжении МВД оказалось 20 тысяч видео, большая часть материала уже проанализирована.

В свою очередь, Нехаммер сообщил, что австрийским властям было известно, что нападавший представляет опасность еще до теракта. Летом он попытался прибрести в Словакии оружие, о чем словацкие спецслужбы сообщили австрийским коллегам. Однако в дальнейшем "что-то в коммуникации пошло не так", отметил глава МВД. Данный инцидент будет расследовать независимая комиссия.

В то же время в министерстве юстиции Австрии заявили, что не были проинформированы об этом инциденте. В прокуратуре Вены также отметили, что им стало известно об этом лишь в ночь теракта.

Теракт в Вене

Жертвами теракта 2 ноября в Вене стали 4 человека, еще 23 получили ранения, некоторые из них — в тяжелом состоянии. Злоумышленник, вооруженный винтовкой, стрелял в шести разных местах исторического центра Вены, в том числе вблизи венской синагоги. Он был застрелен полицией.

Теракт совершил 20-летний выходец из Северной Македонии, который имел австрийский и македонский паспорта. В прошлом он попытался выехать в Сирию с целью присоединиться к ИГ и был задержан, а затем приговорен к 22 месяцам тюремного заключения за членство в террористической группировке.

Всего в связи с терактом в Вене были задержаны 14 человек в возрасте от 18 до 28 лет. Все они имеют миграционное происхождение. Среди них есть лица с двойным гражданством, в том числе выходцы из России, Турции, Бангладеш и Северной Македонии.