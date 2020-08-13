МВД Беларуси сообщило о задержании около 700 человек в четвертый день протестов

В Беларуси во время массовых акций протеста 12 августа милиция задержала около 700 человек, пишет "Дождь". Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

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Она отметила, что в Минске и Барановичах автомобилисты сбивали сотрудников ГАИ, "для остановки нарушителей правоохранители использовали оружие". Также в Минске ОМОН задержал двух молодых людей, которые делали "коктейли Молотова".

По данным МВД, за три дня протестов пострадали 103 сотрудника ведомства, 28 из них находятся в больнице. Число пострадавших граждан не называется.

Акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда в стране состоялись выборы президента. В первые три дня милиция задержала более шести тысяч человек.