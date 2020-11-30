МВД Белоруссии подтвердило выстрелы в воздух на протестах 29 ноября

МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств и предупредительные выстрелы в воздух на акции протеста в воскресенье, 29 ноября, в Минском районе.

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Как сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в понедельник, силовики сделали несколько выстрелов в воздух светошумовыми гранатами, а также применили слезоточивый газ.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов "длительное время проводили с протестующими разъяснительную работу, призывали прекратить противоправные действия". "Однако неоднократные законные требования граждане продолжали игнорировать. В частности, становились в "сцепку", грубо выражались в адрес сотрудников органов внутренних дел, оказывали им активное сопротивление, кричали, пищали", - рассказала Чемоданова.

Представитель белорусского МВД также сообщила, что после воскресных протестов в республике в места содержания заключенных водворены 313 человек. Их обвиняют в нарушении законодательства о массовых мероприятиях. "По фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства", - добавила Чемоданова.

29 ноября в белорусской столице и некоторых других городах прошли локальные акции протеста. Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны, проводили задержания.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.