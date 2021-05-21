МВД Белоруссии предложило приравнять флаг протестующих к нацистской символике

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии намерено требовать признания в республике протестного бело-красно-белого флага нацистским. Этот символ в стране должен быть запрещен, заявил в интервью провластной газете "Советская Белоруссия" замначальника ГУБОПиК полковник белорусской милиции Михаил ­Бедункевич.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Отвечая на вопрос, какой он видит судьбу и статус бело-красно-белого флага, он заявил, что "настало время принять меры и поставить точку в этом вопросе". "Люди просят", — заметил Бедункевич, подчеркнув, что, когда готовилось Всебелорусское народное собрание, госорганы принимали "вал обращений от граждан по принятию ужесточающих мер в отношении коллаборационистской символики". К такой символике полковник отнес в том числе протестный флаг.

"Как потомки людей, воевавших и отдавших жизни за Победу, мы не можем просто так, равнодушно, взирать на символику предателей", — подчеркнул офицер милиции. В связи с этим МВД "в ближайшее время выступит с инициативой по включению [этого флага] в список нацистской символики", потому что в годы военной оккупации он "использовался всеми коллаборационистскими организациями на территории ­Белорусской советской республики", — добавил он.

Бедункевич при этом допустил, что демонстрация бело-красно-белого флага в фильмах, театральных постановках и музеях не будет ограничена. "Такие моменты оговорены и разрешены законом, — указал полковник. — Но попытки ходить по улицам с бчб-флагами будут очень жестко пресекаться".

Полковник Бедункевич добавил, что "всем здоровым силам нашего общества надо быть бдительными, не давать слабину перед новоявленными пособниками нынешних нацистов и работать плечом к плечу".

Бело-красно-белый флаг (на белорусском — бела-чырвона-белы) стал символом протестов в Белоруссии, которые начались летом 2020 года — сразу же после окончания очередных президентских выборов в республике, победу на которых, по данным местного ЦИК, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция обвинила власти в фальсификациях и потребовала проведения новых выборов. Но Лукашенко заявил, что это станет возможным, только если "его убьют".

Похожий на бело-красно-белый флаг на рубеже XIX-XX вв. использовали участники первых белорусских национальных кружков и объединений, отмечают "Открытые медиа". Некоторые исследователи считают, что такую расцветку также можно обнаружить на стягах, под которыми сражались отряды белорусского происхождения во времена Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.

В 1918 году бчб-флаг впервые был объявлен в Белоруссии официальным символом. Это произошло в момент, когда на ее территории образовалась просуществовавшая несколько месяцев Белорусская народная республика.

В советские годы официальным флагом Белоруссии стало красное полотно, а затем — красно-зеленое с орнаментом в левой части. Бело-красно-белый флаг при этом остался в ходу у эмигрантских организаций. После распада СССР бчб-флаг вновь стал официальным флагом Белоруссии. Официальным символом республики он пробыл до 1995 года, а затем на референдуме большинство граждан страны проголосовали за восстановление флага Белорусской советской социалистической республики, только без серпа и молота. После этого бело-красно-белый флаг стала использовать оппозиция.