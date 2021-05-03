МВД Белоруссии раскрыло детали плана организаторов покушения на Лукашенко

Обвиняемые в попытке военного переворота и покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко являются мошенниками, которые хотели "перехватить" финансовые потоки. Об этом в интервью телеканалу СТВ заявил замглавы МВД — командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков.
"Нет, они не похожи ни на революционеров, ни на героев, которые готовы жертвовать собой. Это мелкие мошенники, крадуны, каждый хочет внести какое-то свое предложение, свою тему, только чтобы эта тема получила финансирование. Это как воры, которые хотят обворовать друг друга", — сказал он.
По его словам, заговорщики обсуждали блокировку Минска и внутренних войск Белоруссии. "Все это мошеннические темы с одной лишь целью — перехватить финансовые потоки, вывести их на себя под какие-то невероятные темы и подкупы людей, которые будут им помогать", — считает Карпенков.
Как отметил замминистра, обвиняемые планировали поделить эти деньги, после чего финансы "ушли бы в никуда", а сами заговорщики в свою очередь ни перед кем бы не отчитывались. "Тем, кто радикализировался, я одно скажу: <…> мы вас всех обезвредим. Вы получите суровое наказание по закону. Не исключено, что если где-то будет перейдена какая-то черта, то и пленных в этой ситуации не будет", — заключил Карпенков.
17 апреля в Москве задержали адвоката Юрия Зенковича и политолога Александра Федуту, которые встречались в одном из ресторанов с некоторыми генералами Вооруженных сил Белоруссии. По информации ФСБ, они обсуждали совершение военного переворота в Белоруссии, а также ликвидацию Лукашенко и других высокопоставленных лиц страны.
Согласно данным российской спецслужбы, в план военного переворота входил захват радио- и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в Минске лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа, полное отключение энергосистемы Белоруссии. Активную фазу переворота должны были начать вооруженные формирования — "партизаны".
Сам Лукашенко сообщил, что на него и его детей планировалось покушение. "Мы задержали группу. Они нас привели, показали, как они это все планировали. <…> Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб — скорее всего, ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей", — рассказал президент.
21 апреля стало известно, что задержанным по делу о перевороте и покушении на Лукашенко предъявлены обвинения, а белорусский адвокат Юрий Зенкович, который был задержан в Москве сотрудниками ФСБ и назван главным организатором переворота, признал свою вину.