МВД Эстонии заявил, что беженцев с границы увезли грузовиками, Лев Шлосберг опроверг эту информацию

Грузовики с российской стороны увезли в неизвестном направлении около тысячи беженцев, ожидавших своей очереди в Псковской области для прохождения границы с Эстонией. Об этом сообщил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, его цитирует местное агентство ERR. Однако псковские волонтёры из оппозиционной партии "Яблоко" опровергают эту информацию: столько людей не могло исчезнуть без следа, их просто пропустили быстрее. Об этом пишет "Новая газета. Европа".

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Издание отмечает, что полиция и департамент погранохраны Эстонии пытаются узнать больше о судьбе украинцев. «На границе ждало чуть больше тысячи человек, но сегодня их уже нет — их посадили в грузовики и увезли», — сказал Ляэнеметс.

Эстонская сторона использует беспилотники, чтобы определить, направляют ли российские власти этих людей в зеленую приграничную зону — ранее так делали власти Беларуси на границах с Литвой и Латвией.

Глава псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг рассказал «Новой газете. Европа», что волонтеры партии, которые оказывают гуманитарную помощь украинским беженцам около границы, опровергают заявление главы МВД Эстонии.

«Мы третьи сутки обеспечиваем питание около 1000 человек каждый день и покупаем огромные объемы вещей, которые необходимы для такого внезапного проживания под открытым небом. С каждого КПП получаем информацию в режиме реального времени.

Эти люди никуда не могли исчезнуть бесследно. Даже одного человека увезти — это проблема, потому что в очереди все живут вместе, все свидетели.

У нас в области сформировался пул волонтеров — около 200 человек, помогающих украинцам, которые здесь проездом из России в Европу. Создана инфраструктура для двукратного посещения всех КПП в сутки и общения с людьми из очереди. Мы актуализируем их потребности прямо перед выездом с гумпомощью. Не было никакой информации о том, чтобы их увозили какими-то видами транспорта», — рассказал Шлосберг.

По словам политика, российские власти в понедельник, 3 октября около 22 часов приняли решение в ускоренном порядке на всех КПП пропустить пешеходов. Это стало следствием того, что информация о том, что много людей в ожидании прохода границы скопились под открытым небом в неприемлемых условиях, а представители гражданского общества организовали масштабную кампанию по оказанию гуманитарной помощи, вышла в СМИ и получила большой резонанс.

«Вдруг стало понятно, что пешеходов пропускают с какой-то ранее немыслимой скоростью. К обеду вторника пешеходные очереди практически закончились и сейчас минимальны, но очереди из сотен автомобилей, в каждом из которых находится несколько человек, сохранились и продвижение очереди остаётся крайне медленным», — сообщил глава псковского «Яблока».