МВД Литвы: у властей нет информации о российском пилоте, сбежавшем в Вильнюс
Foto: DELFI

У литовских ведомств пока нет никакой информации о бежавшем в Литву летчике Военно-космических сил (ВКС) России лейтенанте Дмитрии Мишове, но власти ищут возможные следы этого человека.

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"Пока у литовских властей нет никакой информации об указанном гражданине — ни у пограничной службы о том, что он пересек границу на официальных пунктах пропуска или что за ним было замечено незаконное пересечение границы, ни у Департамента миграции о том, что такой гражданин подавал заявление о предоставлении убежища", — сказал BNS в пятницу заместитель министра внутренних дел Арнолдас Абрамавичюс.

Замглавы ведомства также добавил, что иногда личность может быть скрыта, кроме того, путаница может случиться из-за ошибок в транскрипции фамилии с кириллицы на литовский алфавит.

"Такой человек не состоит на учете в наших учреждениях. Если он пересек границу нелегально, то наименее защищенной на сегодняшний день является граница Латвии, хотя не исключена возможность, что он мог пересечь границу Литвы и Беларуси. Пока информации минимум. Службы ищут возможные следы гражданина", — сказал Абрамавичюс.

В интервью Мишова, опубликованном в четверг, "Русская служба BBC" указывает, что 28 мая он сбежал в одну из стран Балтии и в день публикации интервью обратился к литовским миграционным чиновникам. По словам пилота, он был помощником командира экипажа вертолета, а позже стал летчиком-оператором боевого вертолета, но непосредственного участия в боевых действиях на территории Украины не принимал.

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