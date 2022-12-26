МВД России объявило в розыск Христо Грозева из Bellingcat

МВД России объявило в федеральный розыск журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева, сообщает "Медиазона". Издание публикует карточку из базы МВД. Статья, по которой разыскивается Грозев, не уточняется.

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Bellingcat публикует расследования, в которых часто упоминаются спецслужбы, известные политики, финансисты. Группа утверждает, что в своей деятельности использует только открытые источники. Среди расследований Bellingcat — выяснение обстоятельств отравления оппозиционера Алексея Навального.

Летом ФСБ России заявила, что Грозев может быть причастен к операции украинской разведки.

В июле российская спецслужба сообщила, что сорвала операцию украинской военной разведки по угону российских военных самолетов.