МВД России объявило в розыск журналиста Евгения Киселева

В базе разыскиваемых лиц МВД РФ появилась карточка на Киселева. По какой статье возбуждено уголовное дело, в рамках которого ведется розыск журналиста, не уточняется.

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Живущий в Украине журналист и медиаменеджер Евгений Киселев объявлен в России в розыск. Его карточка появилась в базе разыскиваемых лиц министерства внутренних дел РФ, сообщил "Интерфакс" в пятницу, 15 июля. По какой именно статье возбуждено уголовное дело, в рамках которого ведется розыск Киселева, не уточняется.

Евгений Киселев — советский, российский и украинский журналист и политобозреватель. В разные годы выступал как ведущий авторских программ на российских телеканалах НТВ, ТНТ, ТВ-6. В 2000-2001 годах был генеральным директором и главным редактором НТВ. Позже вел программы на радиостанции "Эхо Москвы" и в эфире международной телекомпании RTVI. С 2008 года Киселев живет и работает в Украине, в настоящее время — ведущий телеканала "Украина 24".

В апреле 2022 года министерство юстиции РФ создалореестр физических лиц — иностранных агентов. Первыми в него были внесены Евгений Киселев, а также журналист Матвей Ганапольский.