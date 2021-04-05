МВД России попросили проверить интервью Дудя на предмет пропаганды наркотиков

Российская проправительственная организация Лига безопасного интернета (ЛБИ) обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ с просьбой проверить интервью журналиста и блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщила директор организации, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

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"Волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили пропаганду наркотиков в одном из интервью Юрия Дудя… Организация просит провести проверку фактов распространения запрещенной законом информации", - цитирует Мизулину-младшую агентство ТАСС.

По словам директора Лиги, речь идет о проверке по части 1 статьи 46 закона "О наркотических средствах и психотропных веществах", а также по статье 6.13 КоАП РФ.

О каком именно интервью идет речь - не уточняется. Сам Юрий Дудь пока не высказался на этот счет.

Интервью Навального Дудю

В конце марта ЛБИ потребовала провести проверку в отношении российского рэпера Моргенштерна по поводу возможной пропаганды наркотиков в детской среде.

Ранее, в октябре 2020 года, оппозиционер Алексей Навальный в интервью Юрию Дудюзаявил, что за его отравлением стоит президент России. По мнению Навального, "сотрудники либо Федеральной службы безопасности, либо Службы внешней разведки" действовали "по указанию" Владимира Путина.