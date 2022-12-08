"Мы делаем это, но кто ударил по Крымскому мосту?" Путин — об ударах по энергетическим объектам Украины
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Владимир Путин назвал ракетные удары Минобороны РФ по энергетическим объектам Украины ответом на действия украинских военных. С таким заявлением президент РФ выступил в Кремле, общаясь с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда".

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"Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска, кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город — это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться что-то сделать в ответ — шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи", — заявил президент РФ.

С начала октября Минобороны РФ регулярно наносит массированные ракетные удары по территории Украины, атакуя военные и энергетические объекты, но также затрагивая гражданскую инфраструктуру. В результате них повреждения получили все крупные ТЭС и ГЭС Украины. Неоднократно сообщалось о гибели мирных жителей. В Кремле давали понять, что ракетные удары стали ответом на взрыв на Крымском мосту 8 октября. Также представители российских властей заявляли, что удары наносятся в ответ на поставки странами Запада оружия Украине и они будут продолжаться до тех пор, пока Киев не вернется за стол переговоров с Москвой.

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