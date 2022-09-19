"Мы настроены абсолютно серьезно": Зеленский впервые подробно прокомментировал наступление ВСУ

Владимир Зеленский впервые после осуществления украинскими войсками стремительного рывка на Харьковском направлении рассказал о деталях контрнаступления. В интервью агентству Рейтер президент Украины также коснулся проблемы возвращения аннексированного Крыма и прокомментировал преследование коллаборантов на освобожденных территориях Украины.

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Зеленский объяснил, почему украинские власти так сдержанно комментировали происходящее на фронтах: "Была информационная тишина. Эта тишина дала нам победу. И эта тишина дала нам возможность правильно подготовиться и сделать неприятный сюрприз врагу".

"У нас продуманы операции на всей территории нашего государства… Мы настроены абсолютно серьезно", — заявил президент Украины, добавив, что инициативу, которую в результате контрнаступления перехватила его армия, нельзя терять.

В то же время, заявил Владимир Зеленский, даже успешное контрнаступление украинских войск не дает оснований говорить о приближении окончания войны.

"На сегодня я могу стопроцентно принять тот факт, что эта война зависит от сроков, которые связаны с поставкой [западного] оружия. И только с этим", — заявил он.

На вопрос журналиста, в состоянии ли Украина в конечном итоге вернуть аннексированный Россией Крым, Владимир Зеленский ответил: "Нет другого шанса. Нет выхода".

И тут же добавил: "Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем… Что за круг лиц будет обсуждать этот вопрос и когда это будет, я не могу сейчас сказать".

Зеленский намекнул, что задержки с поставками крайне необходимых Украине танков и тяжелой бронетехники из Германии обусловлены "психологическим забором", "внутренней проблемой", которую испытывает Берлин после Второй мировой войны. В то же время, сказал он, именно поставки этой техники могли бы стать символом борьбы современной Германии против "российского фашизма".

Президент Украины также заявил, что хотел бы большей помощи своему государству от "Турции, Южной Кореи, арабского мира" и упрекнул некие, не названные им государства в том, что они "хотят балансировать между нами и Россией".

В то же время он признал, что последние события на поле боя имеют решающее значение и для динамики поставок вооружений в его страну: "До этого контрнаступления я был абсолютно уверен, что если этого не будет с нашей стороны, поставки оружия будут уменьшены, помощь будет уменьшена. Я считаю, что это [контрнаступление] — это очень важный шаг, который повлиял или повлияет на решения других государств".

Эхо заявлений Москвы и возвращение Крыма

Святослав Хоменко, корреспондент Би-би-си

В интервью Зеленский мало говорил о подробностях планирования контрнаступательной операции и еще меньше — о дальнейших планах ВСУ.

Но этот разговор может считаться итогом очередного этапа войны — когда инициатива на поле боя, по всей видимости, перешла в руки Киева, и появились опасения, что тактика России будет все больше направлена на удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Слова Зеленского — "Операция была выполнена абсолютно в те сроки, на которые мы рассчитывали" — были очень похожи на заявления о том, что "специальная военная операция идет по плану", на протяжении почти семи месяцев войны доносившиеся из Москвы.

В то же время украинский президент несколько раз на протяжении интервью отказывался комментировать дальнейшие планы украинских войск, так как, по его словам, именно тишина во время планирования и реализации нынешнего наступления стала залогом его успеха.

Слова Зеленского о Крыме стоит рассматривать как очередной этап эволюции позиции украинской власти по отношению к аннексированному полуострову. После того как Россия установила над Крымом контроль в 2014 году, Киев последовательно заявлял, что возвращение полуострова в состав Украины произойдет политико-дипломатическим путем, в частности, благодаря международному санкционному давлению. Очередным этапом на этом пути стало создание в прошлом году "Крымской платформы".

После начала полномасштабной войны в Киеве начала преобладать позиция относительно восстановления Украиной контроля над всей своей международно признанной территорией силовым путем. В программной статье главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного, опубликованной в начале сентября, захват украинской армией оккупированного сейчас полуострова рассматривается как едва ли не рутинная задача для ВСУ на 2023 год. Правда, оговаривается Залужный, для этого украинской армии нужно будет создать "одну или несколько оперативно-стратегических группировок", оснащенных современным западным вооружением.

Нынешняя позиция, озвученная Зеленским, куда ближе к формулировкам "Стамбульского коммюнике", опубликованного в конце марта, в первые недели войны. В нем Украина и Россия обязывались вести переговоры относительно статуса полуострова на протяжении 15 лет — многие эксперты тогда связывали этот срок с ожидаемым таймингом ухода Владимира Путина из российской власти — и воздерживаться от силового решения этого вопроса.

Об обстрелах инфраструктуры

Владимира Зеленского попросили прокомментировать признание Валерия Залужного в том, что это украинские ракетные удары стали причиной взрывов на аэродроме ВС РФ вблизи Сак. В российском минобороны ранее заявляли о том, что инцидент произошел из-за детонации боеприпасов на площадке хранения аэродрома.

"Мы используем цивилизованные шаги даже в войне. Мы не стреляем по гражданской инфраструктуре, по гражданским людям. Мы работаем по милитаризированной инфраструктуре оккупированных частей нашего государства", — сказал Зеленский.

Эти слова украинского президента можно считать и ответом на недавние ракетные удары, нацеленные непосредственно на объекты критической гражданской инфраструктуры Украины — в результате одного из них были обесточены более полутора миллионов абонентов на северо-востоке Украины, в результате другого — повреждена дамба возле Кривого Рога.

Владимир Путин на днях назвал эти удары сдержанными ответами на "удары Украины по инфраструктуре и теракты".

"Их [российских сил] задача — чтобы у людей [украинцев] не было способности жить. Мы точно выживем, я в этом уверен", — прокомментировал Зеленский эти атаки.

О коллаборантах

Сложным вопросом, который требует "очень осторожного и аккуратного" подхода, Владимир Зеленский назвал отношение государства к коллаборантам на освобожденных территориях Харьковской области.

За последнюю неделю правоохранительные органы заявили, что в этих районах будут проведены фильтрационные мероприятия. Позже появились сообщения о возбуждении уголовных дел против чиновников оккупационных администраций и даже учителей, перешедших на российские образовательные программы во время оккупации — это является преступлением согласно украинскому уголовному кодексу.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле возмущены "карательными действиями" украинских силовиков в Харьковской области.

Владимир Зеленский заявил, что в подобного рода делах окончательное решение должен принимать суд.

"Мы все абсолютно нормальные люди, я знаю, что бывают разные обстоятельства. […] Нельзя обобщать все такие кейсы, нельзя всех называть коллаборантами… Но если ты работаешь, начинаешь руководить каким-то районом, делаешь какие-то заявления, поднимаешь российский флаг, — о чем тут разговаривать, ты коллаборант", — сказал он.

Об угрозе ядерной войны

Владимир Зеленский заявил, что "если честно, не верит", что на определенном этапе нынешней войны Россия применит тактическое ядерное оружие на территории его страны или где-то еще.

"Это вопрос уничтожения Земли… Я даже не могу понять, как могут допустить спецслужбы, разведки мира, мощнейшие умы мира, чтобы России дать даже шанс об этом думать", — добавил он.

В то же время, по словам Зеленского, "окончательно что-то спрогнозировать с этим государством мы не можем".

Тем не менее Зеленский предостерег от ведения любых переговоров с Россией под угрозой применения ею ядерного оружия, так как, по его словам, это приведет к худшему из возможных результатов — началу Третьей мировой войны.

"Не может быть диалога с людьми, которые угрожают ядерным оружием. Я не считаю, что с ними можно разговаривать. Нужно думать о том, как жить дальше миру без таких людей", — сказал он.

"Поэтому когда звучат те или иные месседжи с российского телевидения известных политиков о том, что они готовы использовать [ядерное оружие] в каком-то случае… Все, что после слов "в таком случае", "после каких-то условий" — дальше даже не нужно слушать, не нужно анализировать. Нужно понять, кто это сказал, и сделать все, чтобы больше этот человек никому ничего не говорил и не угрожал. Вот что нужно делать миру. […] Безусловно в таких вопросах нужно ставить точку. Сразу", — эмоционально развил свою мысль Владимир Зеленский.

Адресата своей речи президент Украины не назвал, однако с большой долей вероятности он имел в виду, в том числе российского лидера. Еще в своей речи о начале "специальной военной операции", транслировавшейся в ночь на 24 февраля, Владимир Путин обратился к "тем, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события".

"[Они] должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались", — заявил тогда он.

Многие эксперты восприняли эти слова как намек на готовность России применить ядерное оружие в случае вмешательства в конфликт третьих сил. Эта точка зрения стала еще более популярной после того, как на третий день войны Путин приказал привести российские стратегические силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Летом этого года, выступая на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин отметил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием, но нельзя забывать, что у Москвы оно есть.

Президент США Джо Байден на этой неделе призвал Владимира Путина отказаться от самой мысли об использовании в ходе нынешней войны ядерного оружия.

О массовых захоронениях

"Это похоже на кровавый сериал", — такими словами Владимир Зеленский описал ситуацию, когда уже не впервые после возвращения на деоккупированные территории украинская армия обнаруживает там места массовых захоронений мирных жителей, в том числе с признаками пыток.

По его словам, только в освобожденном украинской армией Изюме было найдено захоронение, в котором погребены 450 человек, но "есть еще отдельные захоронения многих замученных, в том числе с семьями", а точное число жертв российской агрессии на этих территориях до сих пор не известно.

Зеленский отвергает обвинения российской пропаганды в постановочном характере этих находок — такие заявления были нередки после того, как в начале апреля были опубликованы кадры из городка Буча под Киевом.

Зеленский призвал мир и, в первую очередь, США "жестко отреагировать" на военные преступления, информация о которых приходит в эти дни с Харьковщины. По его словам, адекватной реакцией могло бы стать признание России государством-террористом или государством-спонсором терроризма.

Ранее и президент США Джо Байден, и глава госдепартамента Энтони Блинкен высказывались против такого шага: в Вашингтоне считают, что более результативными будут новые санкционные мероприятия против России.

Тем не менее Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на грядущей сессии Генассамблеи ООН продолжит обсуждение этого вопроса с американскими партнерами.

Кроме того, президент Украины назвал критично важными две резолюции, которые, по его словам, будут обсуждаться на сессии. Одна из них, сказал он, будет касаться механизма компенсации понесенного Украиной в результате войны ущерба за счет конфискованных российских активов. Другая — создания специального трибунала по вопросам военных преступлений, совершенных на территории Украины.