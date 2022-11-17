"Мы не знаем на 100%". Зеленский — о том, чья ракета упала в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может со 100-процентной уверенностью сказать, какая ракета упала на территории Польши 15 ноября.

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"Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100%, я думаю, что мир тоже не знает на 100%. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО… Но мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши", — сказал Зеленский, выступая на экономическом форуме Bloomberg.

Ранее он возлагал ответственность за инцидент с падением ракеты в Польше на Россию, которая весь день обстреливала территорию Украины. "Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар", — говорил Зеленский.

Страны Запада предполагают, что упавшая ракета была украинской. Газета The Washington Post сообщила со ссылкой на анонимный источник в американской разведке, что взрывы в Польше произошли из-за падения одной или двух ракет С-300 украинских ПВО, которые сбились с курса.

Президент США Джо Байден называл "маловероятным" то, что ракета была запущена с территории России. Комментируя предыдущее заявление Зеленского о том, что ракета была не украинской, он заявил журналистам: "Это не доказательство".

По утверждению источника CNN в американской администрации, украинские военные сообщали США и их союзникам, что пытались перехватить российскую ракету 15 ноября примерно в то же время, когда произошел инцидент с падением ракеты в Польше.

При этом западные лидеры считают, что конечная ответственность за инцидент в Польше все равно лежит на Кремле, который развязал войну в Украине.

Польские власти также заявляют, что не обвиняют Украину в преднамеренных бомбардировках своей территории. "Россия в тот день бомбила Украину, и Россия несет полную ответственность за все, что падает. Никто не обвиняет Украину в преднамеренных бомбардировках польской территории… Сегодня есть много признаков того, что одна из ракет, которая пыталась сбить российскую ракету, не попала в цель, не сработала система самоликвидации, и эта ракета привела к трагедии", — заявил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Одна из ракет попала в элеватор, в результате чего погибли два человека. В этот же день Россия нанесла самый массированный с начала полномасштабного вторжения ракетный удар по территории Украины.