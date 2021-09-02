"Мы поддерживаем Украину перед лицом российской агрессии". Байден встретился с Зеленским

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский провели переговоры в Вашингтоне. В ходе встречи в Белом доме Байден заверил своего гостя, что Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать территориальную целостность Украины, а также продолжат оказывать Киеву помощь в обеспечении безопасности страны.

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"Соединенные Штаты по-прежнему твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии", — заявил президент США в начале переговоров.

Встреча лидеров двух стран продолжалась чуть более двух часов.

По итогам саммита на сайте Белого дома появилось совместное заявление лидеров США и Украины. При этом, во время переговоров и Байден и Зеленский не стали общаться с журналистами. Совместная пресс-конференция, которой обычно завершают встречи на высшем уровне, также не было.

В опубликованном на сайте Белого дома совместном заявлении утверждается, что сейчас связи Соединенных Штатов с Украиной крепче, чем когда бы то ни было.

Крым и Донбасс



В тексте заявления особо подчеркивается, что США поддерживают территориальную целостность Украины и готовы вместе с киевскими властями продолжать работу по привлечению России к ответственности за агрессию в отношении независимого и суверенного государства.

По итогам переговоров президенты двух стран напомнили, что действия России на востоке Украины и аннексия Крыма привели к гибели 14 тыс. человек, дестабилизировали ситуацию в Европе и черноморском регионе, а также создали угрозу для глобальной безопасности.

"Соединенные Штаты не признают и никогда не признают российскую аннексию Крыма и подтверждают свою приверженность международным усилиям… по разрешению инициированному Россией конфликта на востоке Украины", — говорится в документе.

Военная помощь



США и Украина также находятся в финальной стадии переговоров о стратегическом сотрудничестве, которое включает в себя не только противостояние российской агрессии, но и совместные действия в оборонной сфере, в том числе реформу военно-промышленного комплекса страны, углубление сотрудничества в обеспечении безопасности на Черном море, кибербезопасности, и обмен разведданными.

В Белом доме подтвердили, что поддерживают стремление Украины к вступлению в НАТО, но считают, что это решение страна должна принимать самостоятельно.

В заявлении также уточняется, что Соединенные Штаты готовы предоставить Киеву новый пакет военной помощи на $60 млн. В списке поставок — противотанковые комплексы "Джавелин" и другая техника.

Всего, как подчеркивается в документе, начиная с 2014 года США оказали Украине военную помощь на сумму в $2,5 млрд. Только в этом году поставки составили $400 млн.

Стороны также договорились о завершении работы над двусторонним соглашением по совместной работе в военно-технической сфере, целью которого является помощь в перевооружении украинской армии.

Лидеры двух стран договорились о продлении еще на семь лет соглашения о помощи Киеву в утилизации стратегического ядерного оружия.

Экономика и "Северный поток 2"



В документе также упоминается оказание содействия украинским властям в проведении реформ и борьбе с коррупцией. В частности, США поддержали инициативу о создании в стране должности специального прокурора, ответственного за борьбу с коррупцией, и принятие законов, которые предоставляют защиту руководству и сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Президенты США и Украины также заявили, что считают российский трубопровод "Северный поток 2", строительство первой очереди которого должно быть завершено уже в ближайшее время, угрозой энергетической безопасности Европы.

Соединенные Штаты собираются по-прежнему предпринимать законодательные и дипломатические усилия для того, чтобы сохранить за Украиной роль транзитного государства, и предотвратить попытки Кремля использовать поставки энергоресурсов, как геополитическое оружие.

Кроме этого, США подтвердили свою готовность продолжать оказывать экономическую помощь Украине и заверили, что помощь также будет оказана и в борьбе с эпидемией коронавируса.

Помощь с вакцинами



Всего в этой связи Соединенные Штаты уже передали киевским властям 2,2 млн. доз вакцин, а всего помощь в этой сфере оценивается в $55 млн. В ближайшее время Вашингтон собирается поставить дополнительные материалы и препараты для борьбы с эпидемией на сумму в $12,8 млн.

Подготовка к визиту украинского президента в Вашингтон велась в течение двух лет, и, как уточнили накануне в администрации США, Зеленский стал вторым лидером европейской страны, которого Байден принял в Белом доме. Ранее Вашингтон посетила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Зеленский: у неонацистов на Украине нет шансов



1 сентября Владимир Зеленский выступил перед лидерами американских еврейских организаций в вашингтонском Мемориальном музее Холокоста и рассказал о судьбе части своей семьи, погибшей во время Второй мировой войны от рук нацистов.

Он говорил о четырех братьях, "трех из которых, а также их родителей, жен, детей и всех близких расстреляли немецкие оккупанты, которые ворвались на Украину". "Остался четвертый брат, в то время он был на фронте. Он прошел Вторую мировую, сделал свой вклад в победу над нацизмом и через четыре года вернулся домой, — рассказал Зеленский. — Через два года у него родился сын, через 31 — внук, а через 40 лет его внук стал президентом Украины. Сейчас он стоит перед вами".

"Нацизм проиграл. Непосредственно проиграл — и навсегда", — сказал после этого Зеленский. "К сожалению, сторонники идей нацизма, ксенофобии и неравенства существуют в современном мире в разных странах, в разных проявлениях, — отметил Зеленский. — Какая у них роль и влияние в современной Украине? Меньше, чем ноль. Имеет ли идеология расизма и нетерпимости шансы в современной Украине? Меньше, чем никаких шансов".

Далее Зеленский косвенно ответил некоторым российским чиновникам и журналистам государственных телеканалов, которые часто говорят об угрозе нацизма на Украине. "Убедительный ответ пропаганде некоторых третьих стран, которые иногда называют украинцев нацистами или антисемитами, очевидна — украинцы выбрали меня президентом Украины", — сказал он.

"Джавелины" и "грязный российский газ"



В первый день визита в США официальный Вашингтон объявил о выделении Киеву дополнительно 60 млн долларов на оборонные нужды, а также 45 млн долларов — на гуманитарные. Высокопоставленный сотрудник администрации Байдена сообщил журналистам, что военная помощь будет включать противотанковые ракетные системы "Джавелин", которые США уже начали поставлять Украине в последние годы.

В сообщении Белого дома отмечается, что с 2014 года США предоставили украинским вооруженным силам помощь на сумму 2,5 млрд долларов, в том числе 400 млн долларов только в этом году.

Во время визита Зеленский также встретился с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм и обсудил с ней ситуацию вокруг строительства российского газопровода "Северный поток-2", предназначенного для поставок газа в обход Украины.

США и Германия недавно отказались от санкций против компаний, которые ведут его строительство. Однако западные страны готовы ввести новые санкции против России, если она будет использовать газопровод как инструмент политического давления.

"Если [газопровод] достроят, то мы еще поборемся — как он будет работать, — сказал Зеленский. — В случае работающего "Северного потока" хотели бы договориться о конкретных вещах и гарантиях со стороны, прежде всего, Соединенных Штатов Америки. Потому что к ним доверия больше, чем к некоторым другим партнерам". В ответ на уточняющий вопрос журналистов, идет ли речь о санкциях, президент ответил: "Да, имею в виду санкции".

На встрече с Грэнхолм Зеленский также назвал российский газ "самым грязным в мире". По словам президента Украины, причина этого — "значительные выбросы метана в процессе добычи и транспортировки, а также коррупция, шантаж и манипуляции".

Россия настаивает, что "Северный поток" поможет сделать экспорт газа в Европу более эффективным и считает проект исключительно экономическим, с чем не соглашается официальный Киев.

Скандальная встреча с Трампом



Во время визита Зеленский проводит свои первые очные переговоры с новым американским лидером, это его вторая поездка в США за время президентства.

Первый визит Зеленского проходил в гораздо более скандальной обстановке — в сентябре 2019 года украинский лидер посетил Генеральную ассамблею ООН и провел на ней короткую встречу с тогдашним президентом Дональдом Трампом.

Это происходило в момент, когда в США развивался скандал вокруг телефонных переговоров Трампа с Зеленским, во время которых американский лидер пытался заставить Киев расследовать возможные коррупционные связи сына Байдена с украинской газовой компанией Burisma Holdings.

В расшифровке телефонных переговоров Зеленского и Трампа, которые были обнародованы во время расследования, видно, что украинский президент пытался отвечать на просьбы главы Белого дома как можно более дипломатично, но при этом сказал, что назначенный тогда генеральный прокурор Украины "на 100% мой человек".

В результате нижняя палата американского конгресса объявила Трампу импичмент за использование служебного положения для преследования политических оппонентов: уже во время переговоров Трампа с Зеленским Байден считался главным конкурентом лидера республиканцев в гонке за Белый дом. Позже Трамп был оправдан в сенате, который тогда контролировали республиканцы.